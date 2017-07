Buscando la mínima

Borja Vivas participa hoy en el Meeting de Madrid con el claro objetivo de lograr la marca mínima que le permita disputar el próximo campeonato del mundo de atletismo, que tendrá lugar el Londres del 5 al 13 de agosto. Esa marca es de 20.50 metros, un registro que no fue capaz de alcanzar el lanzador de peso malagueño en el último campeonato de Andalucía, celebrado en Carranque, el pasado 24 de junio. Allí, Vivas logró una marca de 20.02, lejos de su marca personal de la temporada (20.43 metros), aunque le sirvió para mantener la corona andaluza de la disciplina. Ahora, Madrid supone una nueva oportunidad para él.

El subcampeón de Europa de lanzamiento de peso en el año 2014 tiene en la prueba madrileña a Carlos Tobalina como máximo rival, un lanzador que sí que tiene la marca mínima para competir en Londres. Otros rivales de Vivas en la prueba que se celebra en el Centro Deportivo Municipal de Moratalaz son el nigeriano Stephen Mozia -con una marca de 20.83 metros este año-, el argentino Germán Lauro , el australiano Damien Birknhead y el estadounidense Josh Freeman.

Vivas, de 33 años, compite en esta prueba, encuadrada en la prestigiosa IAAF World Challenge, en la que participarán otros atletas de talla mundial, como la campeona olímpica de salto de altura, la cántabra Ruth Beitia -ganadora de esta cita en siete ocasiones-;Orlando Ortega, medallista de plata en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro en la prueba de los 110 metros vallas; Dayron Robles, campeón olímpico de los 110 metros vallas en Pekín 2008; Krisztian Pars, campeón olímpico en Londres 2012 y doble campeón de Europa en 2012 y 2014; Courtney Okolo, campeona olímpica en Río de Janeiro el pasado año en la prueba del 4x100 metros; o Sabina Asenjo, plusmarquista nacional de lanzamiento de disco. Por lo que Vivas no será el único centro de atención en este importante evento en el mundo del atletismo, especialmente teniendo en cuenta la proximidad de la cita mundialista en Londres. A 14 de julio, queda menos de un mes para que comience la competición en la capital británica y puede ser un buen test de cara a lo que puede suceder en Reino Unido.

Vivas busca los siete centímetros que le separan de esa cita mundialista que tanto anhela y que mucho trabajo le está costando lograr. El campeón andaluz no se rinde, a pesar del poco tiempo restante para conseguir el objetivo. "Me gustaría invitaros a todos al Meeting de Madrid, donde intentaré conseguir la mínima para el campeonato del mundo que tanto se me está resistiendo últimamente", declaró en los últimos dias el lanzador malagueño en la promoción del evento.