Cabeza alta y mente fría en la primera final

Tres partidos, tres finales. Bajo ese lema, el UMA Antequera intenta enganchar tanto a afición como a jugadores para dar el do de pecho en busca de la plaza de ascenso directo. Quedarse sólo con el play off no sería la muerte, pero los de Moli han mostrado nivel para hacerse con ella. El Fernando Argüelles será un fortín para recibir al O'Parrulo de Ferrol (20:45) en un envite que debe marcar un antes y un después tras el severo correctivo sufrido ante el filial del Barcelona.

La durísima derrota de la jornada pasada supuso además perder la mencionada plaza de ascenso directo, que ahora ocupa el Naturpellet Segovia. Ya no depende de sí mismo el UMA, ya que con los segovianos se abrió la segunda vuelta hace dos meses. Por delante, además de O'Parrulo, El Pozo Ciudad de Murcia (filial) y Elche. Rivales de entidad y uno de ellos verdaderamente directo como el cuadro ilicitano.

Lo primero es hacerse fuerte en el Argüelles. "Nos quedan tres partidos y estamos en play off, algo impensable al inicio de la temporada. Dependemos de nosotros mismos para conservar nuestro puesto y esperar un fallo de los rivales. En el partido de este viernes, que centra toda la atención del vestuario, hay que hacerlo todo bien sin cometer fallos. El equipo sabe que debe competir con actitud y compromiso", apuntaba Manuel Luiggi Moli en la previa para los medios oficiales de su club, conocedor además de la entidad de su rival: "Conjuntan experiencia más juventud, pelean cada balón y están atento a aprovechar cualquier despiste. Son muy duros".