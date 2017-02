Calma tras la 'rajada' del presidente del Antequera

La derrota contra el Huétor Tájar dejó al Antequera seriamente tocado. No sólo por el resultado, sino por la actuación arbitral, que recibió duras críticas del presidente antequerano en una rueda de prensa posterior al choque. Ángel Luis González señaló las pérdidas de tiempo del club granadino y la permisividad del colegiado. "De los últimos 22 minutos se han jugado 10", apuntó el máximo dirigente, que manifestó la intención de "trasladar esta semana una queja formal a la Federación".

Tras pensarlo fríamente, el Antequera emitió un comunicado donde señalan que "aun habiendo detectado decisiones y actitudes que no son del agrado del club, se desestima toda posibilidad de realizar cualquier acción ordinaria o extraordinaria respecto a tal asunto". "Todos los estamentos del club antequerano entienden de la dificultad en la realización de la tarea arbitral y por ello muestran su apoyo, así como al ente federativo territorial del que dependemos, al cual siempre nos ha tenido para lo necesario y así seguirá siendo, en pro del buen desarrollo del deporte que nos une, el fútbol", añaden.

No obstante, dentro del enfado inmediato al partido, Ángel Luis González fue bastante duro con el árbitro del encuentro, José Manuel Viñolo Payán, del colegio sevillano, y con el gremio en general. "Este señor permitió lo indecible cuando se retiró del campo en Huétor-Vega, aquí lo miden todo con otro rasero", apuntó el presidente del club antequerano, echando la vista atrás a otras acciones que no fueron de su agrado: "El árbitro de la pasada semana suplantó en Melilla la firma digital del club, tras no enseñarnos el acta. Qué casualidad que tras un grave incidente la semana pasada nos manden otro árbitro del mismo colegio".

"La forma de mitigarte del arbitraje no es no pitarte un penalti, es permitir ciertas actitudes. Llega el momento en el que por dignidad, cuesta callarse y hay que meter el dedo en la llaga un poco", añadió a su alegato el propietario del Antequera, que asumió "personalmente toda la responsabilidad" de su rueda de prensa en el renovado Maulí.