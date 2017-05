Camino de la matrícula

El Antequera afrontará hoy otro paso más en su historia tras completar 38 jornadas de competición liguera con el sobresaliente sobre el papel. Ha sido un año brillante del cuadro de José Jesús Aybar, protagonista de los blanquiverdes desde mediados de la temporada pasada cuando tomó el control del banquillo de El Maulí para liderar un ilusionante y exigente proyecto al norte de Málaga, entre Dólmenes. Hoy, temporada y media después, se le puede otorgar al entrenador jiennense la medalla al mérito deportivo, él ya ha cumplido el objetivo. Lo que dará de sí esa meta se determinará en ocho días.

La entidad blanquiverde disputará el primer partido de esta primera fase de play off ante el Oberena en Pamplona (19:00). Un club de barrio que jamás alcanzó la división de bronce del fútbol español y que se clasificó para esta eliminatoria como quinto mejor conjunto del grupo 15 de esta Tercera División. Sin duda, un rival modesto con un campo que se podría denominar coqueto: pequeño y de césped artificial. "El campo condiciona. Más que sobre nuestra forma de jugar, no viene bien por el estado en el que estará. Nosotros entre semana entrenamos en una superficie similar a la de su estadio así que por esto no habrá problemas", decía Aybar horas antes de afrontar el un viaje en autobús hacia el norte del país de alrededor de diez horas: "No hay dinero para ir de otra forma que no sea el autobús, somos un equipo de Tercera División. Es un desplazamiento largo, pero eso no va a pesar en los jugadores".

José Jesús Aybar ya tiene estudiado al Oberena, al que reconoció no conocer antes de que el sorteo les uniera: "Hemos visto cosas. Tenemos una idea de qué nos podemos encontrar. Juegan según el rival, los mediocentros tienen muchas capacidades, llegan bien al área. Es un equipo fuerte en fase ofensiva, no es un equipo sencillo, por algo está en los play off". Sobre el hecho de que los navarros hayan llegado hasta aquí como quintos y que esto es un plus a favor de los malagueños, el entrenador blanquiverde apuntó que "el que piense eso se equivoca" y se explicaba: "Por mucho que sea una comunidad más pequeña, tienen equipos de buen nivel. Fíjate el Loja, que se ha quedado fuera, si no podría estar en esta fase de ascenso por su nivel".

El Maulí, el bastión que desequilibrará la balanza: "Sabemos que la eliminatoria tiene 180 minutos, que en El Maulí está nuestro punto fuerte y que allí van a hacer un buen partido y será complicado. Por mucho que queramos pensar que es un equipo que tiene menos nombre, será difícil". Y recuerda ciertos episodios durante la presente temporada: "Campos de aquí con el perfil del Oberena, como El Duende, nos han costado mucho. No va a ser diferente esta vez. Nosotros propondremos nuestras virtudes. Cada equipo las suyas y cada uno tiene sus dificultades".

Los blanquiverdes acabaron la temporada como un tiro. Sus últimos cuatro compromisos, ante Almería B y Guadix fuera de casa y Alhaurino y Torredonjimeno en casa, se saldaron con un triunfo para los blanquiverdes. Las últimas jornadas, liderados por un certero y goleador Juanillo, dieron un hálito de confianza a un Antequera que supo reponerse de los baches que se le presentaron durante todo el curso. Otros jugadores como Toni, Calatayud, Juanjo, Luisillo, Mauro o Tete hicieron también posible ese final. Pero Aybar no sabe hasta que punto es positivo o negativo esta tesitura: "Nunca sabes si es mejor o peor el final de temporada que hemos hecho. A nivel de juego llegamos bien. Solo tenemos la lesión de Dani Torres. Hemos llegado en un buen momento de forma. Creemos en los 18 jugadores que viajan a Pamplona".

En el vestuario de los malagueños la ilusión se palpa en cada instante. Los entrenamientos y las dinámicas refuerzan la idea de este Antequera que se ha apoyado en el buen juego a base de toques y toques y un 4-3-3 muy impropio de la categoría. Llegados a este punto, con el objetivo de alcanzar como mínimo los play off superado, Aybar quiere terminar de empujar el balón: "Cuando uno se mete en los play off, uno quiere rematarlo. Ahora sólo nos preocupamos del partido de ida. Queda mucho aún [tendrían que superar dos eliminatorias más para ascender]. No hay que obsesionarse con esto. Todos los partidos van a albergar muchas dificultades".

Ante la tesitura de no alcanzar el ascenso, el entrenador jienense fue claro: "Antequera ha jugado tres veces los play off a lo largo de su historia. Estamos hablando de algo muy complicado y nosotros lo hemos conseguido. Hablar de fracaso no sería justo. Nosotros nos hemos preparado para jugar esta liguilla y de momento lo hemos conseguido. Esto nos va llevar a pelear al máximo. Es difícil pero estamos en condiciones de lograrlo". Cabe recordar que los antequeranos, en su última clasificación para los play off de ascenso a Segunda B en la temporada 2007/2008 también fueron segundos y acabaron consumando el ascenso tras eliminar al Narón y al Caravaca con Tello en el banquillo. El Antequera tiene una nueva oportunidad para reescribir su historia y no, no quieren desaprovecharla.