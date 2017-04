Campeones en busca de ascenso

El Atlético Malagueño, que consumó su título de campeón el sábado por la tarde tras el empate entre San Pedro y Almería B, se fue de fiesta ayer al mediodía. La celebración fue sobre el césped de La Federación con el balón en los pies. Se medían al Huétor Vega, equipo que no pasó por alto la tradición e hizo el pasillo al filial en los prolegómenos del choque. Fue otro trámite, uno similar a las otras 25 victorias de los pupilos de Ruano hasta la fecha. Un 3-0 fabricado por Mula, Santi y Wojcik.

"Siempre es bonito ser campeón. Me hubiera gustado haberlo hecho en el campo y no ayer por la tarde [tras el empate del Almería B], pero lo importante es serlo. Las sensaciones son las mismas aunque las emociones no son tan intensas. Es el trabajo de todo un año. Hemos dado el primer paso, ahora nos queda lo más importante", relataba el entrenador de este conjunto, Ruano, minutos después de ser manteado por sus jugadores, excelsos y pletóricos en plena celebración sobre el césped.

16Puntos. Esa es la diferencia que existe entre el filial y el segundo clasificado, el Almería B.

Aunque la temporada aún no ha finalizado, los números del Atlético Malagueño ya son de récord. Si Ruano decía que el objetivo era "superar al equipo del año pasado", con los números en la mano, ya lo han hecho. La temporada pasada, el filial blanquiazul con el catalán al mando fue segundo, logró 26 triunfos, ocho empates y cuatro derrotas; 96 goles a favor y 34 en contra; y la friolera de 86 puntos. Fueron insuficientes. Este filial, ya campeón, ha logrado a falta de cuatro partidos las mismas victorias (26), está a tres puntos -con 12 en juego- de alcanzar su marca y ya ha hecho cinco goles más. Aunque a Ruano los números ya no le bastan: "Es un título que no te da el ascenso. Nunca ha sido el objetivo, pero estando tan cerca pasa a ser lo más importante que queda ahora. Tenemos que conseguirlo y vamos a trabajar para ello".

El encuentro ante el Huétor Vega fue un mero trámite. El entrenador blanquiazul ya mostró el cambio de chip tras lograr el título y dio descanso a jugadores como Arturo y Javi Jiménez, dos de los jugadores con más minutos esta temporada -y Kuki Zalazar, que jugó con el Juvenil A-. "Hemos querido premiar a los jugadores que no han sido tan protagonistas. Creo que es lo más duro que hay en el fútbol, el no ser titular y no jugar asiduamente", explicaba Ruano sobre la titularidad de jóvenes como Guille Lara, Kike Pina, Matyas Tajti o Santi, y los minutos en la segunda parte para Galeano y David Muñoz.

El partido ante el Huétor Vega regaló también un momento emotivo. El último en entrar fue Iván Rodríguez, lateral diestro que ha logrado superar una tortuosa lesión. "La sensación de pisar el césped de nuevo es increíble. Ha sido muy difícil todo este proceso de recuperación. Ya está todo pasado. Estoy deseando jugar otro partido y llegar en perfecto estado a los play off", explicaba el de Alameda tras su regreso. Además, Luis Muñoz tuvo un bonito gesto con él cediéndole el brazalete de capitán cuando ingresó en el terreno de juego. "Tengo que agradecer el apoyo a todos", decía.

Mula, Wojcik y Harper, tres de los pesos pesados del vestuario, compartieron sensaciones tras el encuentro en La Federación. Los tres se mostraron "contentísimos" por el campeonato y avisaron que no deben "bajar la intensidad". "Estos partidos nos tienen que servir para hacer cosas útiles para el play off", explicaba Mula, uno de los capitanes, y a lo que añadía Harper: "El play off van a ser duros. Ojalá sean sólo dos partidos, el pase a Segunda B y para casa".