Carambola europea e histórica

No eran muchas las opciones. La semana anterior el menos esperado de los traspiés dejó al Rincón Fertilidad en manos de un Zuazo que vivía la última jornada en casa ante un rival que no tenía nada en juego, el Aula Cultural, y que precisamente no tiene muchas simpatías hacia las malagueñas. Pero ese es el caldo de cultivo de los milagros. Y el destino le devolvió al conjunto de Diego Carrasco la faena convirtiéndolo en el primer equipo de la provincia que se cuela en Europa. Llegó la carambola. Inesperada e histórica. Cuando el Rincón fue la mayor parte del partido perdiendo y el Zuazo ganando, la remontada propia y el empate de las vascas hizo posible un sueño que tardará en ser olvidado.

El Rincón Fertilidad logró el billete para jugar la Challenge Cup en el Pabellón de los Sueños, no había un nombre más apropiado para lo conseguido por las malagueñas. No pudo ser en Carranque, pero hasta aquí resonaron los gritos de alegría de las jugadoras cuando, con la victoria ya hecha (28-30), llegó la noticia de la igualada de las de Barakaldo. Aunque había un ojo puesto en la peor noticia del día, la aparente grave lesión de una de las mejoras jugadoras del equipo: Bea Puertas.

El cuadro de Diego Carrasco es el primero de Málaga en lograr un billete continental La noticia quedó algo empañada por la lesión de Bea Puertas, que pinta ser grave

El comienzo del encuentro no pudo ser más duro. Prácticamente en la primera jugada del choque, Bea Puertas sufrió un mal giro en su rodilla derecha que le hizo abandonar el partido -la jugadora está pendiente de pruebas para saber el alcance de la lesión-. A este infortunio se le unieron dos exclusiones de Estefi Méndez en los primeros doce minutos y un golpe de Gabi Pessoa que le hacía irse a vestuarios a restañar una herida cerca de su ojo.

No habían pasado ni un cuarto de hora y la primera línea del Rincón Fertilidad Málaga estaba hecha añicos. Debía entrar a pista Nuria Benzal, con problemas físicos toda la semana, y buscar Diego Carrasco adaptar jugadoras para tener un siete competitivo en pista. El Helvetia Bm. Alcobendas, que necesitaba ganar para no perder la categoría, llevaba el mando del marcador durante los primeros treinta minutos, pero las malagueñas no bajaban los brazos y, a duras penas, llegaban al descanso con mínima diferencia en contra (14-13). En estos últimos minutos también se tuvo que marchar lesionada la jugadora local Aleksic, que estaba siendo un puñal en ataque.

Tras vestuarios, la puesta en escena fue muy buena por parte de las malagueñas, que parecían romper el encuentro en los primeros quince minutos del segundo tiempo (18-22). Pero las madrileñas, en lugar de hundirse, lograban volver a igualar la contienda y hasta tomar una mínima ventaja, llegándose con todo por decidir a falta de cuatro minutos (25-25).

Una serie de buenas acciones defensivas que le permitieron correr contragolpes y disponer de una mayor tranquilidad en esos momentos decisivos terminaron decantando la balanza para el Rincón Fertilidad Málaga, que se llevaba la victoria por 28 a 30.