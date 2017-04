Carolina Marín gana su tercer europeo

Carolina Marin suma su tercera corona europea al vencer por un cómodo 21-14 y 21-12 a la escocesa Gilmour, a la que ya superó en la final del último europeo.

La onubense ha sido muy superior a su oponente, a la que prácticamente no ha dado opciones. En el primer set impuso un fuerte ritmo que no pudo seguir su oponente, que ya mediado el set se vio muy por detrás en el marcador. Lanzada, en el segundo le dio menos opciones salvo un pequeño contratiempo físico que no fue a mayores.

De esta forma Carolina Marín suma su primer título de 2017 y demuestra que en Europa tiene rival en estos momentos. Gana su tercer oro continental sin ceder ni un set en toda la competición. El cuarto le espera en Huelv.