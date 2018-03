Carranque tiene la llave de la escalada

Suso no cree que en el equipo vaya a haber relajación y que sus jugadoras afrontarán el partido concentradas al 100%. "Desconexión no debe de haberla, últimamente en casa se está jugando bastante bien. El otro día, el martes, se demostró después de un partido con una segunda parte bastante mala a nivel físico ante Aula, y esperemos que no, que no haya ninguna desconexión y se pueda sacar el partido adelante".

Virginia: "Jugar en Francia es un sueño"

Se acabó la etapa de Virginia Fernández en el Rincón Fertilidad, que se marcha al Cercle Dijon Bourgogne francés para jugar el final de temporada. Antes de partir hacia el país galo, la guardameta quiso despedirse. "No fue una decisión para nada fácil, marcharse de tu casa siempre es muy duro y complicado. No solo es irme de Málaga, es irme de un equipo donde he estado más de la mitad de mi vida. Poder jugar en una liga como Francia es un sueño, y oportunidades así no puedo dejarlas escapar. Fue difícil pero quiero dar gracias al Rincón Fertilidad, por no impedirme ir a vivir esta experiencia y porque lo que soy como jugadora y también como persona tiene mucho que ver con lo vivido en este club durante tantos y tantos años", reconoció la malagueña al departamento de comunicación del club.