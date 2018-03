Carrasco: "Con el tiempo esto se valorará más"

Sabe Diego Carrasco lo que le ha costado al Rincón Fertilidad escalar hasta este punto. Casi un cuarto de siglo lleva el técnico malagueño en un club al que ha visto crecer a pasos agigantados. Quedó cerca colarse entre los cuatro mejores de la Challenge Cup, en su estreno en Europa, aunque el potencial del Lublin salió a flote en los momentos candentes.

"Lo veíamos cerca tras una primera parte muy buena. Físicamente el equipo estaba bien, pero en la segunda ocurrió lo que temíamos. Chocar continuamente con una defensa más fuerte, más corpulenta y con más kilos nos iba a perjudicar y así fue. Tuvimos desacierto en ataque y eso no lo perdonaron", apostillaba Carrasco, que agradecía a la plantilla la entrega: "Luchamos hasta donde pudimos y le dije a las jugadoras que estoy orgulloso de que la gente que vino al pabellón disfrutó con nosotros, que era lo que queríamos".

No benefició al Rincón Fertilidad que el encuentro se marchase a tanteos altos, teniendo un menor potencial ofensivo. "El primer partido fue solo 18-19, sabíamos que teníamos que ir a ganar otra vez el partido. Sabíamos de la dificultad y un poco apenados por la diferencia de goles, pero solo se recordará quién pasó", reconoció el entrenador, que admitió que su equipo se resquebrajó al regreso del descanso: "En el primer partido en los primeros ocho minutos no marcamos goles, pero es verdad que ellas tampoco metieron y pudimos aguantar. Tenemos que saber leer los primeros 10/15 minutos porque ahí es donde se nos están yendo los partidos. Fueron errores nuestros y no aciertos del equipo polaco. Tenemos que seguir mejorando y eso es lo importante".

El estreno en competiciones europeas deja buen poso en el Rincón Fertilidad. "Ahora no lo valoramos porque pensamos que no pasamos a las semifinales, pero estoy convencido que con el tiempo se valorará mucho. Un equipo que se ha hecho este año y que está consiguiendo cosas, superándose con creces en el aspecto deportivo", sostuvo Carrasco, que mantiene un discurso ambicioso para la recta final del curso: "La lectura es que vamos a ganar experiencia, sabiendo que hemos jugado con equipos bastante más fuertes que nosotros y con otro tipo de juego y ritmo. Eso es lo que nos va a beneficiar y nos va a hacer creer en nuestras posibilidades".

El rendimiento casi obliga a ponerse objetivos ambiciosos de aquí a mayo. "En Liga queremos quedar lo más arriba posible, sobre todo entre las ocho primeras, que dan acceso a jugar la Copa de la Reina en casa el partido de vuelta. También es una responsabilidad jugar la Copa de la Reina aquí en casa, que para nosotros es histórico y tenemos que disfrutarlo", remachó el malagueño.