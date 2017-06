El Ciudad de Málaga revalida su título

La III Copa de España de balonmano playa ya tiene ganadores y los dos repiten. La arena de La Ferrara en Torrox fue testigo de cómo el Ciudad de Málaga se volvió a alzar, en su casa, con el título de campeón nacional. Lo hace tras llevar un recorrido impecable a lo largo de un torneo de los que se disfrutan. Clima, entorno y ambiente propicios para que el vigente campeón de Europa festeje como también lo hacen las chicas del Algeciras, capitaneadas por la malagueña Asun Batista.

El club de la capital se había impuesto a primera hora de la mañana al Cádiz. Ganó el primer set con solvencia (25-18) antes de sufrir hasta el último momento para evitar la suerte de los shoot out. Un ajustado 27-26 dio el pase a la final disputada en la pista central a las 12:00 entre la expectación del público torroxeño contra el Salazones Herpac Barbate. Y ahí, nuevamente, resolvió, no sin sufrimiento, para alzarse con el título. Sendos 18-17 y 24-20 desataron el corro del Ciudad de Málaga, feliz entre saltos y cánticos de campeones.

El club de la capital muestra su superioridad tras no perder un solo set en todo el torneo

Hubo total dominancia costasoleña a lo largo de esta Copa de España. El Ciudad de Málaga no perdió un solo set en toda la competición, dato representativo que no puede compartir el otro brillante campeón: el Balonmano Playa Algeciras que lidera la campeona del mundo con España Asun Batista. Alcalá, Rincón Fertilidad -en cuartos de final- y el equipo femenino del Ciudad de Málaga obligaron a forzar la máquina. No fue así ni en semifinales ni en la final. Primero pasó por encima del Getasur Junior (25-4 y 24-8) antes de medirse a las mayores del club madrileño. Y tampoco opusieron excesiva resistencia; resolvieron las gaditanas 26-8 y 15-10 para levantar también su segundo título nacional consecutivo.

No queda la competición aquí. La temporada del balonmano playa no ha hecho más que empezar y este Arena Handball Tour continúa. Este próximo fin de semana, de viernes a domingo, la élite se traslada a la capital para el Málaga Arena 1000 que se disputará en la playa de Sacaba. Y allí, otra vez, se darán cita los representantes de la Costa del Sol.