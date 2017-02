Claudio da Silva ya golea en el Argüelles

Una inoportuna rotura fibrilar en el gemelo apartó dos meses de la pista a Claudio da Silva. Se quedó sin pretemporada y sin un mes de competición. Pero adquirió el ritmo y hoy es uno de los jugadores más resolutivos del UMA Antequera. Así lo demostró el pasado sábado, cuando firmó un hat trick que marca el punto álgido de su temporada.

El cierre universitario apuntó, además de hacia el trabajo físico, a la confianza como el motor de su estado de forma en una entrevista para su club: "La confianza creo que para cualquier deportista de élite es fundamental. Si uno no tiene confianza en uno mismo, es complicado que rinda. Se dieron todas las circunstancias. Salió todo bien, estuve enchufado de cara a puerta y en defensa también estuve acertado. Esto te va ayudando para volver a recuperar la confianza que quizás perdí. No sé si por la lesión o al haber empezado tarde y no hacer la pretemporada. Me uní al grupo con la Liga arrancada, entonces ya te cuesta, vas a remolque. Al menos, a partir de ahora, voy a intentar que se vea la mejor versión de Claudio".

Este fin de semana visitan al Cidade de Narón, colista de la categoría, en un partido propicio para seguir en la pelea por el ascenso. "Nosotros no renunciamos a nada. Al principio de temporada nuestro objetivo era otro, pero hemos empezado a sumar, nos hemos subido al carro de estar arriba y no vamos a dejar de luchar para intentar conseguir el ascenso directo, ya que estamos a tres puntos", asevera Claudio da Silva, que se muestra confiado en las posibilidades de su equipo en lo que resta de temporada: "Si no hay ascenso directo, pues vamos a intentar los playoff. No están asegurados matemáticamente, pero sí los tenemos al alcance. Sería una catástrofe no meternos, tendríamos que empezar a perder muchos partidos. Hay que lograr la mejor posición posible para mantener el factor cancha, que es súper importante a la hora de conseguir el objetivo del ascenso".