Climent, otro presidente bajo sospecha

El poder parece que atrapa. Y la perpetuidad en un alto cargo hace que muchos se sientan inmunes y dueños de un cortijo que en realidad no les pertenece. Pasa en la política, pero también en el deporte. Para muestra, un botón: la actualidad se centra estos días en Ángel María Villar, al frente de la Federación Española de Fútbol durante 29 años, pero antes ya estuvieron en el foco otros presidentes de federaciones tan importantes como José Luis Sáez (baloncesto) y José Luis Escañuela (tenis). A estos nombres se suma ahora el de Fernando Climent, máximo dirigente de la Federación Española de Remo (FER) durante 23 años sobre el que pesa una denuncia en el Ministerio Fiscal por irregularidades económicas.

El sevillano, presidente desde 1993 hasta noviembre de 2016, está denunciado por varios presidentes de federaciones territoriales como la Andaluza, que dirige Javier Cáceres, quien cesó en su cargo como vicepresidente de la Española, al que llegó cuando Climent perdió las últimas elecciones. Su destitución se produjo tras pedirle al actual presidente, Luis Miguel Oliver, la dimisión al no ser aprobados los presupuestos del organismo. (Oliver, por cierto, tampoco firmó la denuncia de los dirigentes autonómicos contra Climent.)

El periodo analizado por la junta directiva entrante es de los últimos cuatro años y, en ella, los denunciantes observan irregularidades fundamentadas en un informe del tesorero del que se extrae que Climent fue "detrayendo miles de euros de las cuentas federativas mediante diversas fórmulas", según consta en la denuncia.

"La Fiscalía deberá estudiar las pruebas que aportamos a la denuncia y decidir si la tramita o no. Creemos que hay constancia documental de esas irregularidades económicas y otros indicios que creemos deben ser investigados para limpiar el deporte", señala Cáceres.

La denuncia apunta al doble pago por parte de la Federación a Viajes El Corte Inglés (agencia exclusiva que trabaja con la FER) de billetes de AVE: los pagados por el órgano federativo y los abonados por él tenían el mismo número de emisión. Asimismo constan facturas emitidas por la Delegación Sevillana amparadas "en conceptos genéricos de alojamiento que, sin corresponder a ningún gasto realmente generado, se utilizaban como provisiones de fondos, cargándose a ellas posteriormente diferentes gastos entre ellos billetes de tren a nombre de Fernando Climent por importe de varios miles de euros".

Además, consta también en el informe cargos a la Federación de "otros gastos" como una tarjeta-regalo de El Corte Inglés por valor de casi 3.000 euros y billetes de tren, avión y hoteles usados por el ex directivo cuando no ostentaba cargo federativo alguno, así como una indemnización cuando dejó de ser presidente que se atribuyó "de motu proprio" por su cese voluntario en el cargo de presidente -para poder presentarse a las siguientes elecciones- de casi 11.000 euros que no fue aprobado por la asamblea ni le pertenecía, consideran los denunciantes, ya que "no existe despido alguno".

La falta de justificantes en muchos casos, liquidaciones de compensación de kilometraje aun viajando en el coche oficial de la FER y aplicando una cuantía superior por kilómetros son otros fundamentos de la denuncia presentada, así como el un gasto de un 255% superior a lo presupuestado para el coste de su proceso electoral de 2016 "cuya diferencia en su mayor parte es asumida por la FER".

La denuncia, avalada por un informe del tesorero de la FER que concluye que hay muchos gastos sin justificar, está ahora en manos del Ministerio Fiscal, que debe estudiar todas las pruebas presentadas para determinar si existe un delito de malversación o de apropiación indebida.