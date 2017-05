Comenza el Andalucía Costa del Sol Match Play 9

Pedro Oriol, Alfredo García-Heredia, Jordi García del Moral, Pablo Martín-Benavides, Scott Fernández, Mario Galiano, Jacobo Pastor, Borja Etchart, Carlos del Moral o David Borda son algunos de los españoles que compiten esta semana en La Cala Resort. Un total de 27 nacionales, diez de ellos andaluces, lucharán desde hoy en el Andalucía Costa del Sol Match Play 9 por retener el título en casa. Y no será una tarea fácil. Hay 156 jugadores en Mijas en busca de un triunfo que puede cambiarles la temporada.

Aspirantes y favoritos en La Cala Resort hay para todos los gustos y de 28 países. El objetivo de todos ellos es el mismo: sumar méritos para terminar la temporada entre los 15 mejores de la Race to Oman y sacar así la tarjeta para jugar el European Tour el año que viene. Lo deja claro el lema del Challenge: "Where heroes are made" (donde se hacen héroes). Es la antesala de la primera división, donde se forjan grandes jugadores.