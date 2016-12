"Comparar a Messi con 'melones de oro' es rídiculo"

El entrenador del Barcelona, Luis Enrique, calificó de "ridículo" que comparen a Leo Messi con otros jugadores usando como criterio lo que calificó como "melones de oro".

"Messi puede jugar de lo que quiera, él es una cosa diferente. Es ridículo que comparen premios, melones de oro, lo que quieran comparar, es ridículo", afirmó el técnico azulgrana.

"No hay comparación, pero no ya con los actuales, a los que no quiero faltar el respeto, tampoco con los anteriores. No hay nada que hacer. No olvidemos que hace muchos años se jugaba en un nivel físico muy inferior, ahora el futbolista profesional está mucho más preparado y tiene más información que antes", añadió Luis Enrique en una entrevista concedida a los medios oficiales de su club y publicada en su web.

"Que un jugador sea capaz de hacer esto en esta época... Nada, no habrá otro igual a Messi", remató el asturiano, para quien el delantero argentino es el mejor futbolista de todos los tiempos. Además, aunque sin decirlo expresamente, cuestionó el Balón de Oro conquistado recientemente por su máximo rival, Cristiano Ronaldo.

Mientras que en 2016 Messi ganó la Liga, la Copa del Rey y la Supercopa de España, y cayó en la final de la Copa América Centenario, Cristiano conquistó la Liga de Campeones, la Supercopa de Europa y el Mundial de Clubes con el Real Madrid, además de la Eurocopa con Portugal.

El delantero luso logró su cuarto galardón, situándose a tan sólo uno de Messi, finalista también junto a Antoine Griezmann del trofeo que cada año concede la revista francesa France Football.

El entrenador del Barcelona se mostró asimismo convencido de que su equipo concluirá la presente temporada celebrando títulos porque, según dijo, es el que mejor juego practica de todos.

"Han de caer títulos porque somos los que mejor jugamos y los que tenemos las cosas más claras. Al final eso nos tiene que dar rédito", aseveró Luis Enrique.

"Conquistar títulos es algo a lo que nos hemos acostumbrado desde hace muchas temporadas. Y viendo los estímulos que nos da el equipo, a pesar de que a lo largo de una temporada hay altos y bajos, somos optimistas de cara al futuro", concluyó.