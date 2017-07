"Conocer al técnico me hizo decantarme"

Razvan Ochirosii ya luce como nueva incorporación del Marbella. El jugador rumano fue presentado ante los medios de comunicación ayer, deseoso de "devolver al club la confianza", a la vez que dio "las gracias al presi, a Jorge y al Marbella por confiar en mí". Ochirosii es un jugador de banda izquierda, aunque con polivalencia. "Me gusta más jugar de lateral, para aparecer por sorpresa con mucho recorrido, pero jugaré donde me diga el entrenador", admitió.

El jugador, procedente del Alcorcón, equipo de la Segunda División A, llega con ganas de integrarse en el conjunto marbellí y coger el ritmo de competición. "Quiero ponerme bien físicamente cuanto antes para empezar la liga", afirmó. El nuevo futbolista del Marbella ya coincidió en su etapa en el Guijuelo con el que será su entrenador, Fernando Estévez. "Conocer al míster me ayudó a decantarme por el Marbella, sé cómo trabaja, me gusta su estilo de juego y también me gusta el proyecto del Marbella", explicó. También ha compartido vestuario anteriormente con Javi Moreno y Wilfred.

Por su parte, el director deportivo del club, Jorge Rodríguez de Cózar, se mostró convencido de la idoneidad del fichaje de Ochirosii. "Es un jugador importante que viene de Segunda, muy ilusionado y con una gran predisposición. Estoy seguro de que va a ser clave en los dos próximos años", destacó.