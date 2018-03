¿Y si hubiera sido en la Copa de la Reina?

No fue elviernes un día sencillo para la familia del Rincón Fertilidad. No lo había sido antes, con el cambio obligado de casa, teniendo que renunciar a jugar en Carranque la doble cita europea con el Perla Lublin. Tampoco parecía un drama tener que jugar en Ciudad Jardín, otra cancha que años atrás vivió citas gloriosas. Pero la cuestión aquí no es romántica. La cuestión es que el equipo malagueño, que compite en la élite del balonmano español y lleva el nombre de Málaga por toda Europa gracias a su histórica participación en la Challenge Cup, fue víctima directa del mal estado de las instalaciones de la capital malagueña.

El temporal que está castigando Málaga estos días dejó fuera de combate a los pabellones mencionados de Ciudad Jardín y Carranque, pero también los del Tiro Pichón, La Mosca y hasta el de la Universidad de Málaga. El Martín Carpena no era una opción porque estaba reservado para el espectáculo de Les Luthiers. Y además, tal y como señala gente importante vinculada al balonmano malacitano, ni siquiera tiene la pista pintada para acoger partidos de este deporte.

La cuestión no es baladí. Sí, el Rincón Fertilidad resolvió el amago de ridículo y la eliminación administrativa gracias a la ayuda prestada por Alhaurín de la Torre. El asunto que toca ahora abordar es el siguiente: ¿Qué habría pasado si esto sucede en la Copa de la Reina? La competición copera y la minicopa infantil se juegan en Málaga entre el 20 y el 22 de abril en Ciudad Jardín y Carranque. De producirse un temporal de lluvias similar, ¿qué sucedería? Aún hay tiempo para acometer las mejoras necesarias en las vetustas instalaciones municipales.