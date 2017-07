Corriendo por el viejo continente

Javier Troyano Almagro es un joven malagueño que está destacando en el atletismo. Subcampeón de España en pértiga y 100 metros lisos, y campeón andaluz absoluto en 200, Troyano vive en una época en la que el atletismo español está cosechando éxitos con figuras como Ruth Beitia, Orlando Ortega, Borja Vivas o Bruno Hortelano. Este deporte se está volviendo a poner de moda. "El sacar campeones mueve mucho. Los jóvenes quieren parecerse a ellos", dice Troyano, que ve en la figura de Hortelano una inspiración. "Desde que fue Campeón de Europa rompió una barrera y es un referente español, espero correr alguna vez con él", afirma, confiando en sus cualidades, las que le han llevado a participar en el próximo campeonato de Europa junior en Grosseto (Italia), una prueba que comenzará el próximo jueves, día 20 de julio, y que se prolongará hasta el domingo, día 23. El malagueño participará en tres pruebas: los 100 y 200 metros lisos y el relevo 4x100 metros. "Es mi primera competición internacional y lo primero que quiero hacer es disfrutar, además de quedar lo mejor posible y llegar a la final en 100 o llevarnos algo en el 4x100", afirma con cautela. Sabe que disputar tres pruebas puede beneficiar a sus rivales, pero no renuncia a nada. "Es verdad que al hacer distintas pruebas te puedes llegar a cansar, pero como está repartido en varios días, creo que podré descansar", asegura.

Campeón de España junior en 2016 en la modalidad de salto de pértiga, este malagueño del parque María Luisa ha destacado en este año 2017 como velocista: "Desde pequeño me ha gustado correr y este año me he dado cuenta de que tengo potencial en velocidad". A pesar de ello, Javier sigue decantándose por la pértiga: "Me gusta muchísimo por su complejidad, porque tienes que trabajar mucho técnicamente y tienes que estar bien física y mentalmente. Tienes que estar muy bien preparado".

Pero el salto de pértiga no contará con la presencia del atleta, que en el campeonato de España, disputado el pasado fin de semana en Granollers, tuvo muy buenas sensaciones en los 100 metros, prueba que le otorgó su mejor marca personal(10.50), menos de un segundo más al récord mundial de Usain Bolt en Pekín 2008 -con 9.58-, y la clasificación para Grosseto. "Estaba un poco nervioso porque era la primera vez que corría en un Campeonato de España de 100 metros lisos, había hecho pértiga y salto de vallas, pero no 100 metros lisos, aunque he acabado muy contento", comenta. Ahora, tras una temporada exigente y después de competir en Italia, el velocista quiere tomarse un respiro. "Quiero descansar porque llevo una temporada bastante dura y larga y el cuerpo necesita un descanso y espero hacerlo durante un par de meses". De cara al próximo año, es ambicioso: "Hay un europeo o un mundial de promesas y quiero intentar estar ahí". Con solo 18 años, Javier Troyano es una de las grandes promesas del atletismo malagueño y español. Hay que seguirle.