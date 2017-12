La provincia del Málaga vuelve a convertirse en epicentro del fútbol en el parón invernal que se vive en muchos países. Ex malaguistas como Manuel Pellegrini al mando del China Hebei Fortune, otro ex como Memo Ochoa en el Standard Liege. Campeones de Europa como el Feyenoord, el Hamburgo, el Borussia Dortmund o el Steaua Bucarest, jugadores del calado de Alexandre Pato o Carlos Tévez si finalmente no rompe su compromiso con su club chino...

Desde los últimos días de diciembre hasta marzo pasarán por Málaga más de un centenar de clubes para realizar estadías de pretemporada con vistas al segundo tramo de la temporada o al comienzo de las siguientes, como sucede con los equipos chinos. En el caso del Hebei Fortune que dirige Pellegrini, estará un mes en Marbella, del 7 de enero al 7 de febrero. El chileno se enamoró de la provincia de Málaga y también vende sus bondades a un mercado con tanto potencial como el chino. No es el único club del gigante asiático que elige la Costa del Gol, como se rebautiza, para prepararse.

"El reclamo para venir a la Costa del Sol es cada vez mayor y debemos expandirnos año tras año para poder atender a todos los clubes y federaciones que desean entrenar en España", asegura la empresa Football Impact, que se encarga del acomodo, alojamiento y organización de entrenamientos y partidos de los equipos que vienen a Málaga. La acumulación de equipos que llegan a esta zona ha hecho que la empresa malagueña, que en 2015, por ejemplo, facturó seis millones de beneficios, desplace sus tentáculos también a tierras alicantinas o murcianas.

"Los equipos vienen buscando el sol, la temperatura y la calidad de los servicios y le experiencia les hace repetir año tras año. Football Impact puede decir que ya supera los mas de 200 equipos recibidos de forma anual y los más de 220 partidos amistosos", señalan los responsables de la empresa. Alhaurín, Mijas, Estepona, Marbella, Benahavís y Torremolinos son localidades en las que se organizan estos campus de entrenamiento que generar un gran impacto económico. Los equipos profesionales desplazan no menos de 30 expedicionarios, lo que supone un notable número de pernoctaciones, comidas...

Equipos de la Norwegian Premier League, primera división del país nórdico, han elegido la Costa del Sol como eje de su preparación. Un alto porcentaje de los equipos de las tres primeras divisiones del país vienen para preparar la temporada en tierras malagueñas. Los distintos mercados no dejan de interesarse por las buenas instalaciones de los campos y hoteles de Málaga. Y la calidad de los huéspedes se va incrementando. Hay más de una decena de equipos que siguen vivos entre Champions League y Europa League de los que vendrán a Málaga.