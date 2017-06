Cruce de piropos

El astro argentino del Barcelona Lionel Messi elogió al delantero portugués del Real Madrid, Cristiano Ronaldo, a quien consideró un "grandísimo jugador" que "año tras año se supera". "Es un grandísimo jugador que tiene muchísimas cualidades, como todo el mundo sabe, y que año tras año se supera. Por eso es uno de los mejores el mundo", dijo Messi en una entrevista brindada a la cadena televisiva ESPN y difundida ayer.

Messi aseguró que la "rivalidad" que se le atribuye con Cristiano Ronaldo "es algo más armado por la prensa" que por los propios futbolistas. "A lo que se habla desde afuera, personalmente, no le doy importancia", expresó.

"Lo que queremos (ambos) es hacer lo mejor posible cada año y dar lo mejor para cada equipo, y nada más", afirmó.

En tanto, Messi dijo que "seguramente" renueve su contrato con el Barcelona y finalice su carrera profesional en el club catalán, el único en su trayectoria profesional desde que debutara oficialmente en octubre de 2004, de la mano del entrenador holandés Frank Rijkaard.

"Seguramente sí. Es lo que siempre quise y soñé. Me gustaría terminar mi carrera en Barcelona, siempre lo dije", indicó.

El portal de noticias argentino TyC Sports publicó ayer que Messi renovará su contrato con Barcelona, que culmina en 2018, y que lo hará por tres temporadas, con una opción de extender el vínculo un año más. En caso de concretarse, permanecerá en el equipo catalán hasta 2021, cuando tendrá 34 años.

El nuevo contrato que uniría a Messi con el Barcelona se firmará, indicó TyC Sports, después del 30 de junio próximo, día en el que el futbolista se casará con su pareja, Antonella Roccuzzo, en la ciudad argentina de Rosario, donde nació el 24 de junio de 1987.

Antes de la final de la Champions en Cardiff, Cristiano Ronaldo abordó también su relación con Lionel Messi y no dudó en elogiarlo: "No digo que soy amigo de Messi, pero somos compañeros, porque compartimos tantos momentos, de los premios, por ejemplo. Claro que me gusta verlo jugar. A mí me gusta ver a los mejores jugadores y Messi es uno de ellos. Es un crack. Cuando le preguntan de Cristiano, él habla bien de mí. Mi relación con él es cordial y nos respetamos mutuamente".