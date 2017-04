Damián Quintero arrasa en Las Vegas

Damián Quintero continúa sumando éxitos. El karateca torremolinense, número uno del mundo, se proclamó campeón en el Open de Estados Unidos disputado en Las Vegas tras derrotar en la final de katas al colombiano David Contreras por 5-0. Es decir, la unanimidad de los jueces. La misma con la que se impuso en las cuatro rondas anteriores.

Es la segunda victoria consecutiva de la temporada para Quintero, que sólo conoce el podio en las tres pruebas que ha disputado en este inicio del curso de la Premier League de karate, de la que fue campeón el curso pasado. Así, el torremolinense, que eligió para la final el kata Suparimpei, logra otro metal tras ser subcampeón en el Open de Rotterdam -la prueba inicial- y campeón del Open de Dubái.

Antes de llegar hasta la final, se impuso con la mencionada unanimidad arbitral al estadounidense Ariel Torres, el peruano Oliver Castillo y el canadiense Alexander David, para derrotar en la semifinal al karateca dominicano Nikolay Arango. Sobre la final, el torremolinense comentó para Efe su inseguridad en algún momento de la competición durante el balance realizado sobre ese oro en Las Vegas: "Ha habido algún momento en el que no me he sentido del todo bien en el tatami, porque notaba que resbalaba y tenía que estar pensando en fijar cada movimiento para que no se me fuese el kata".

La victoria de Damián Quintero no fue la única para los españoles en la cita. En la kata femenina, el oro fue a parar a manos de la talaverana Sandra Sánchez, que derrotó en su final a la canadiense Carla Reyes. Triunfos que sitúan a los dos karatecas nacionales como favoritos para subirse a lo más alto del podio en los próximos campeonatos de Europa de kárate, a los que España acudirá con 21 representantes, y se disputarán entre el 4 y el 7 del mes de mayo en la localidad turca de Kocaeli.