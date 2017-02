Damián Quintero sigue siendo el número uno

No es ninguna sorpresa, pero no por ello debe ser menos importante. La World Karate Federation actualizó ayer su clasificación mundial, en la que el malagueño Damián Quintero sigue en la cabeza de las katas después de un 2016 de ensueño. No ha afectado, por tanto, la eliminación en primera ronda del Gran Premio de París que se disputó hace dos semanas y que abría el calendario de la presente temporada.

Quintero cuenta con 7.054 puntos, muy por encima aún del japonés Ryo Kiyuna, campeón mundial y ganador también en la prueba francesa, que tiene 5.196 en su casillero. Por detrás queda el venezolano Antonio Díaz, con 3.856. Ambos, sus máximos rivales en los últimos compromisos. El nipón sería, de hecho, el verdugo del malagueño en la final del Mundial disputado en Linz (Austria) a finales del pasado mes de noviembre. Allí, además, se hizo con el bronce por equipos.

Más allá de la cita austríaca, 2016 dejará grato recuerdo para Damián Quintero tras la consecución del título de campeón de la Premier League mundial de karate, donde obtuvo el oro sin necesidad de acudir a la última prueba. Ahora tiene por delante el reto de alcanzar los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, donde el karate se incorpora por primera vez como modalidad. Para mejorar antes de la cita, la Federación Española firmó la semana pasada un acuerdo con la ciudad de Fujinomiya, a unos 100 kilómetros de la capital japonesa, para realizar varias concentraciones de preparación.

La actualización de la clasificación mundial deja en buena posición al karate español no sólo por Damián Quintero, sino por Sandra Sánchez, que lidera la kata femenina con 6.478 puntos por delante de la japonesa Kiyo Shimizu, con 3.189, y de la italiana Viviana Bottaron, con 2.881. La deportista manchega, además, se hizo con el oro en Francia y ratificó su supremacía después de conquistar de igual modo la Premier League la pasada temporada.