Davidovich supera la primera ronda

El malagueño Davidovich se estrenó con victoria en la primera ronda del ITF Futures Copa Guadalquivir ante el español Juan Pablo Canas García por 7-6 y 6-1, en un primer set muy disputado pero un segundo desnivelado al inicio del mismo. El tenista de La Cala del Moral cumplió con la vitola de favorito ante un rival invitado por la organización, y juega hoy los octavos de final ante el francés Axel Michon, tercer cabeza de serie del torneo y uno de los candidatos al título.

En el encuentro de ayer Davidovich sufrió para adjudicarse una primera manga muy igualada que se decidió en el tie break. Con 2-2 en el primer set el malagueño rompió el servicio de Juan Pablo Canas, pero en el siguiente juego recibió el contra break, colocando el 3-3. De esta manera el set se dirigió hasta su fase decisiva con máxima igualdad pero en el desempate se impuso Davidovich con claridad por 7-2.

Tras anotarse el primer set, el tenista malagueño mostró una gran versión e inició la segunda manga con una clara muestra de autoridad. En primer lugar mantuvo el servicio en un juego que se hizo demasiado largo, algo que afectó psicológicamente a Juan Pablo Canas. Justamente después, Davidovich quebró el saque del invitado por la organización y puso demasiado terreno de por medio. A raíz de ese instante en el resto de juegos el malagueño solventó sin ningún problema su servicio, donde ni siquiera sufrió un amago de rotura.

Sin embargo, el tramo final de la segunda manga duró un poco más de lo esperado ya que Juan Pablo Canas no dio su brazo a torcer y defendió su saque para no encajar una nueva rotura, aunque finalmente volvió a romper Davidovich y colocó el 5-1 a favor, más el servicio para culminar el choque. El malagueño no perdonó en su último saque y puso el definitivo 6-1 en la segunda manga. El próximo rival es Michon que venció por un doble 6-3 al español Vega Hernández.