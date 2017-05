Decididos ya los campeones provinciales de BTT

Tras la última prueba celebrada en Archidona, es hora de hacer recuento y coronar a los nuevos campeones provinciales malagueños de la modalidad olímpica del BTT. Este XIX Circuito Provincial de BTT Diputación de Málaga en la modalidad XCO ha sido intenso, formado por cuatro pruebas entre los meses de enero y mayo con paradas en las localidades de Coín, Antequera, Villanueva del Trabuco y Archidona, donde se han cumplido las expectativas de participación y de calidad.

Así las cosas, en la categoría cadete los ganadores son Alejandro Páez (C.D. Makinon Bikes Málaga) y María Ruiz (C.C. Al-Andalus). En la junior Francisco José Guerrero (C.D. Evolution Bike) y Sara Espinosa (San José del Valle Valle-Bike). En la sub 23 Raúl Bermúdez (Ciclos Carrasco-Vibradores Mai) y Miriam Alcántara. En la Élite Carlos Luque (C.C. Ochavada Bike) y Belén Martínez. En la Máster 30 Rafael Reyes (C.C. Semar) y Cristina Muñoz (C. Ciclo Hobby). En la Máster 40 Agustín Cantos (C.C. Al-Andalus) y Concepción Aguilera (C.D. Buguibikes B.T.T.). En la Máster 50 Antonio Fco. Barranquero (C. Ciclo Hobby) y en la Máster 60 Fernando Rodríguez. Por equipos el podio lo ocuparon C. Ciclo Hobby, Aquaslava-FMBikes y C.C. Al-Andalus.