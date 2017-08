Deco firma el triunfo y declara el estado de locura en la Federación

El domingo cerró la segunda jornada del Grupo IX de Tercera División que abría el sábado el Antequera con el 7-1 al Melistar. El Atlético Malagueño sale reforzado y eufórico tras ganar in extremis y recordar la dureza de la categoría. Mientras, los dos derbis locales dejan un festín de goles del que sale reforzado el Torremolinos tras su empate en San Ignacio con El Palo y se rescata el primer triunfo para el Vélez. Y para remachar, el Rincón de Bravo sigue con la misma buena dinámica de la pasada temporada.

Malagueño-Huétor Vega (1-0)

La vuelta al campo de la Federación Malagueña para el filial era como una especie de ritual purificador. Con los ecos del palo ante el Adarve aún resonando, ganar e ir perfilando el regreso con más fuerza es el mejor método para olvidar. Con triunfos así se dan pasos de gigante, porque el Atlético Malagueño se dio de bruces con lo que es la Tercera División, con el fútbol de barro y el trabajo sin rendición. Esta vez Deco, que anda desatado, fue el encargado de llevar el delirio a la afición malaguista con un 1-0 literalmente sobre la bocina. Antes, el conjunto granadino se plantó atrás y poco guión hubo. El centro del campo formado por José Carlos, Maty y Deco quiso generar sin éxito ante la asfixia de Harper y Jaime Moreno. Sólo el balón parado podía ofrecer algo y en esas acabó expulsado Ruano, insistente en sus protestas por las distancias de las barreras. Tensión que se trasladó al área técnica rival. Expulsado también Manolo Rojas, prosiguió el encuentro por los mismos derroteros hasta llegar a un descuento de seis minutos. Lanzado a por la victoria el Malagueño, la tuvo Clavería de cabeza en jugada idéntica al gol del triunfo. Hicham capturó una mala salida granadina e inventó hasta poner el centro del triunfo. Cabezazo de Deco, locura en la Federación y segundo triunfo del filial.

Rincón-Villacarrillo (2-1)

La continuidad en el proyecto del Rincón se refleja en el campo. El cuadro dirigido por Francis Bravo firmó por primera vez en su historia en Tercera el dos de dos en un arranque liguero. Primero fue el Martos y ayer, en el regreso al Francisco Romero, el conjunto rinconero mostró su mejor cara para imponerse con remontada a un Villacarrillo ordenado por 2-1. Si bien el dominio fue continuo para el Rincón, una falta de entendimiento entre la defensa y el meta Javi Cuenca -cuyo partido fue no obstante de notable- propició que Jacob hiciese el tanto visitante en el minuto 35. No alteró esto el guión rinconero, que prolongó su dominio hasta que a la vuelta del descanso llegó el empate tras una buena combinación por la derecha apareció Javi López para remachar en el segundo palo ante el rechace del portero. Y de esa zona, precisamente, llegaría el segundo rondando el 70'. Sería en esta ocasión el debutante Salva quien haría una buena conducción para servir en el corazón del área el remate de Pepe Capitán. Una buena forma de continuar el séptimo puesto que certificaba el asentamiento rinconero en Tercera.

El Palo-Torremolinos (2-2)

No decepcionó el primero de los dos derbis malagueños disputados en la jornada de ayer. Reparto de puntos que satisface más a un bien plantado Torremolinos que suma cuatro en este arranque liguero mientras resuelve sus problemas en los despachos. En lo referente al césped, dominó El Palo aunque no terminó de resolver todas sus oportunidades. Un protagonista Víctor Rueda abrió la lata a los tres minutos de partido tras un buen centro de Francis Durán, pero un error defensivo costó el empate inmediato de Hamed para el cuadro torremolinense. Insistió aun así El Palo nuevamente con Durán, que se estrelló con el larguero antes de ceder el segundo tanto paleño a Vela. No obstante, como llegó el primero se hizo el segundo del Torremolinos. Sin apenas tiempo de reacción empató Rubén en un córner antes del descanso. Tendría alguna más el Torremolinos con un palo de Amaya, pero insuficiente para mover de ahí el empate.

Vélez-San Pedro (4-2)

El Vélez ya conoce la victoria. El segundo derbi costasoleño era el de los únicos que se quedaron a cero en la primera jornada, pero los del Vivar Téllez se hicieron fuerte en casa para hacerse con los primeros tres puntos del curso. Empezó bien el San Pedro con un balón al palo de Asencio, pero recuperó su sitio el equipo de Luis Cazorla y dispuso de ocasiones hasta que a la media hora del primer tiempo apareciese Zule en un saque de esquina para cabecear y hacer el primero. Joselillo firmó un buen tanto antes del descanso y dejó más tocados a los de Boris Gambero, que pese a salir con empuje rápidamente encajaron el tercero, nuevamente marcado por Joselillo. Con 3-0 se relajó el Vélez, lo que aprovechó en un arranque el San Pedro para recortar por mediación de Salvi. Un espejismo, no obstante, pues en una acción desafortunada se coló el cuarto en propia puerta tras un disparo de Emilio Guerra en el minuto 70. Retomó el balón el conjunto azulillo, con un buen Popo en el centro del campo, antes del 4-2 de Asencio para cerrar en el 87'.