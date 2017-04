Denuncian una agresión a un jugador juvenil en Marbella

Un jugador del Club Deportivo Vázquez Cultural de Marbella fue agredido ayer al finalizar el partido contra el Puerto Malagueño y su familia puso una denuncia ante la policía local de ese municipio, presentando además un parte de lesiones.

José Antonio Fernández, padre del jugador agredido -un joven de 17 años que juega de central- relató ayer a este diario que cuando terminó el partido "un hombre de unos 45 años que, al parecer, es familiar de uno de los jugadores del Puerto Malagueño, saltó al campo y le pegó un puñetazo a mi hijo, mientras que su mujer y su hija también le agredieron". Fernández explicó que, cuando acabó la trifulca, fueron al ambulatorio y le notificaron en el parte de lesiones un golpe en el pómulo del puñetazo, cardenales en las piernas y varios arañazos. "No entendemos cómo pueden pasar estas cosas. Fue un partido algo bronco, pero no hubo nada grave. Terminó el encuentro y los niños se estaban saludando entre ellos. Yo estaba en la otra parte del campo cuando me dijeron que alguien había saltado y que estaban pegando a mi hijo", relató Fernández. El padre del jugador herido dijo que los agresores están identificados.

El partido se celebró en el campo del Vázquez Cultural, llamado El Pinar en Marbella. Empezó a las 13:15, terminó empate a dos y se enfrentaban el Vázquez Cultural contra el Puerto Malagueño en categoría juvenil. Este diario intentó recabar ayer la versión del Puerto Malagueño sin obtener resultado.