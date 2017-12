Díaz Carretero, gen competitivo a los 40

Es uno de los iconos del atletismo malagueño. Quizá, el icono. Su historial habla bien de su constancia, pero también de su talento. Una década de dedicación a los 42 kilómetros, experiencia suficiente para que su nombre resonara por las calles de su tierra. Quinta plaza, que lo catapultó como el mejor nacional de la Zurich Maratón de Málaga, primer malagueño y liderato del Máster-40. Casi nada.

De San Pedro al mundo. Aglutina logros que se leen rápido, pero que se suman con paciencia. Campeón de España de maratón y media maratón, internacional en el Mundial de media distancia de Brasil (2008) y Bulgaria (2012) y campeón de Europa por equipos en Barcelona en mitad de ello (2010). No para ahí la cuenta, pero sí sirve para auparlo como el malagueño con más pedigrí en la larga distancia.

Estaba en deuda con los malagueños por su apoyo durante toda mi trayectoria, he corrido por ellos

Pasados los 40 el tono físico va a la baja, pero el gen competitivo al alza. "La idea era intentar ir a un ritmo de 2 horas y 20, que era mi primer objetivo", decía nada más acabar Javier Díaz Carretero, que acusó las condiciones climatológicas: "Hasta mitad de carrera he ido en tiempo, pero después he visto que dirección Algeciras el viento iba en contra e iba a ser complicado. Un marroquí iba conmigo y nos estábamos ayudando, pero iba más tocado. En la última parte me he salido de la marca y he intentado mantener el tipo para conservar el puesto. He estado cerca de la cabeza, que ha corrido bastante para el tiempo que ha hecho".

Su marca de ayer, muy lejos de su cenit en suelo sevillano en 2010 -2 horas, 13 minutos y 47 segundos-, no le dejó buena impresión. "No estoy contento del todo, pero hay que tener en cuenta que ha hecho mal tiempo. Debo sacar lo positivo. Estaba en deuda con los malagueños por su apoyo durante toda mi trayectoria y hoy he corrido por ellos", comentaba el atleta, que debutó en la cita malacitana.

Su voracidad le impide no mirar al horizonte. "No llego en mi mejor forma con respecto a otros años, donde he tenido mucho mejor nivel, pero sigo siendo competitivo y lo he demostrado. Espero que haya valido para que la gente esté contenta", decía, mientras reconocía su gran objetivo para el año que comienza en 20 días: "La idea es correr el Mundial de media Maratón de Veteranos que es aquí en Málaga". Díaz Carretero, o cómo no no torcer el brazo ni a los 40.