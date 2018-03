Díaz Carretero ya mira a septiembre

Tras imponerse hace unos días en la subida de Gibralfaro a la Peña El Bastón, Javier Díaz Carretero aparecía en todas las quinielas de futuribles ganadores de la Media Maratón de Málaga. No defraudó el sampedreño, al que se le vació el tanque cuando la carrera agonizaba.

Lógicamente, acabó satisfecho. "Positivo porque estuve competitivo hasta última hora. Una pena que se me fueran los dos primeros en el final, me fallaron un poquito las fuerzas de todo el recorrido. Con el piso mojado no se tracciona igual y muscularmente me vine un poco abajo y no pude llegar al tramo final para competir por la victoria", reconocía el malagueño, que rememoraba el momento donde se quedó atrás: "En el Paseo Marítimo, a tres kilómetros, empezó a tirar Cristóbal y se fueron 20 ó 30 metros y me fueron sacando cada vez un poquito más. Al ir los dos juntos no pude conseguir pegarme, de ahí esos 50 metros de distancia. Bajé dos minutos mis marcas de este enero y eso me hace estar contento".

Mira al horizonte Díaz Carretero, que ya piensa en lo que viene. "La semana que viene voy al Campeonato de Europa de Máster, que voy a debutar en Madrid en cross. Poco a poco a seguir pensando en nuevos retos", admitía, dejando claro cual es el gran desafío de la temporada: "El Campeonato del Mundo Máster que va a ser en Málaga lo voy a preparar específicamente. Si me respetan las lesiones quiero hacer un gran puesto y una gran marca".