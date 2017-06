Los Dólmenes ya es de plata

El primer paso ya está dado. EL Balonmano Los Dólmenes anunció ayer que ya está oficialmente inscrito en División de Honor Plata, la segunda categoría nacional, para esta próxima temporada 2017/2018. Sigue así adelante el ascenso logrado por méritos propios en la cancha el pasado 21 de mayo en Porriño (Pontevedra) tras ejecutar una fase de promoción impecable. Comienza ahora "una ilusionante etapa para este deporte en la ciudad de Antequera", señala el club en un comunicado.

En el Fernando Argüelles no han parado de trabajar desde que se consumara el ascenso en el parqué para garantizar que hubiese luz verde del lado de los escritorios. Lorenzo Ruiz, técnico antequerano, cifraba en su día alrededor de los 80.000 euros la cantidad necesitada por Los Dólmenes para poder salir a competir. No hay intención de volver a hipotecar el futuro de la entidad, que hace un año sufría un descenso administrativo y un proceso de reestructuración. "Este grupo empezó en Plata hace cuatro y tuvimos que bajar por lo económico. Tuvimos el impulso para no endeudar el club, que se saneara y que con el trabajo la gente se volviera a ilusionar y creo que hemos acertado. Si hubiéramos salido de la B sin tomar responsabilidad esto habría sido del todo inviable", decía el preparador para Málaga Hoy tras lograr el objetivo deportivo.

Poco más de un mes después, la situación está más regularizada y se empiezan a sumar apoyos al proyecto de Los Dólmenes para que regrese al lugar de donde no debió salir. De aquí en adelante, la entidad abre una ventana a la ilusión: "El club anima a todos los amantes del balonmano en la comarca a unirse a este nuevo proyecto que está a punto de comenzar, porque la razón de tener a un equipo militando en División de Honor Plata, siempre con el deseo de continuar creciendo para no perder la ilusión, se debe a una afición que lo disfrute". Así, emplazan a los próximos días para presentar su campaña de abonados.