Los Dólmenes presenta su campaña de abonados

El Club Balonmano Los Dólmenes presentó en el día de ayer su nueva campaña de abonos de cara al próximo curso en División de Honor Plata.

Durante la presentación, el club se centró en dos lemas: "Soñando en plata" y "Tú pones la camiseta", con el fin de lograr un gran apoyo por parte de los aficionados. Además, esta campaña se ha adelantado en fecha respecto años anteriores con el objetivo de captar un mayor número de socios durante los meses estivales, una campaña de abonados más duradera.

Los precios que se han establecido en los abono se sitúan en los 60 euros (adultos) y los 30 euros (júniors, estudiantes y jubilados). Asimismo, en la entidad confirmaron que el patrocinador oficial seguirá siendo el Ayuntamiento de Antequera y con algunas empresas que colaborar durante el año pasado.

Por otro parte, una de las mejores noticias durante la campaña será el mayor protagonismo que asumirá la Fundación Bancaria Unicaja para consolidar una base que cuenta con unos 150 jóvenes con equipos masculinos y femeninos.

Por último, Lorenzo Ruiz, entrenador del equipo destacó que "sin abonados no hay espectáculo y no existiría un proyecto, jugar con un pabellón vacío no tiene sentido".