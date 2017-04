Duane aparca la competición esta temporada

Una de las mejores nadadoras malagueñas de la historia, Duane da Rocha, echa el freno a su etapa competitiva. No es un adiós a su carrera, pero sí parece que un hasta 2018. Con 29 años recién cumplidos, la nadadora criada en Mijas comunicó ayer que detiene su carrera. No irá al próximo Open de primavera, que se disputará desde el próximo sábado 8 hasta el martes 11 de abril, en el que se otorgan las plazas para el próximo Mundial de Budapest. La propia nadadora malagueña explicó los motivos de esta decisión en una carta a través de Facebook.

"Hace ya mas de 12 años que me embarque en la aventura de perseguir un sueño. Lo que no sabia por aquel entonces es que, no sólo conseguiría mucho mas de lo que había imaginado, si no que por el camino iba a tener que superar situaciones difíciles que me harían convertirme en la persona que soy hoy en día", decía Duane, que ha alternado estancias en Madrid, Barcelona y alguna etapa más reducida en Málaga: "Años de fracasos y sobre todo aprendizaje me costaron cumplir mi sueño olímpico, que no llegaría hasta 2012, ocho años después de dejar mi casa. Todo lo que aprendí durante esos años me ayudaron a ir escalando poco a poco hacia arriba hasta conseguir subirme a lo más alto de un podio Europeo y puedo confesar que fue alucinante. Ser consciente de lo que es necesario para llegar a lo mas alto y saber que eres capaz de controlarlo es una sensación que no había sentido hasta ese momento".

Tras ese título en 2014 en Berlín, en el que tocó el cielo, empezaron a venir problemas para la malagueña: "Al año siguiente mi preparación se vio afectada por una apendicitis a pocos meses del Mundial. Podía haber abandonado pero no me di por vencida e hice todo lo que pude para estar al 100% pero no fue suficiente. Parece una tontería y, aunque fue algo que se escapaba a mi control, es duro dejar pasar las oportunidades y no poder hacer nada al respecto. Por ese motivo empecé el año olímpico con muchísima ilusión. Estaba decidida a culminar este ciclo con mi mejor versión y no iba a dejar escapar la oportunidad. Por desgracia, antes del Open de clasificación para los Juegos Olímpicos tuve unos problemas personales que me dejaron fuera de juego completamente. Los años de experiencia me dieron un poco de cuartelillo y pude clasificarme para Río2016, aun estando en baja forma, pero a partir de ahí solo se me hizo más difícil. La preparación para estos Juegos es la batalla mas dura que he librado hasta ahora. A pesar de eso lo di todo para estar lo mejor posible y otra vez, no fue suficiente. Estos dos últimos años se me han hecho cuesta arriba y me han dejado emocionalmente agotada".

"No he dejado de luchar y empecé la temporada con ganas de no perder ni una oportunidad mas pero, por desgracia, es algo que no puedo controlar", argumentaba la malagueña, que comunicaba su decisión: "Llevo un par de años recuperándome a medias y esta situación esta haciendo que me pierda a mí misma y esta afectando a mi salud. Por este motivo he decidido tomarme este año para recuperarme totalmente y no acudir al Open de clasificación para el Mundial de este verano".

"Formar parte del equipo nacional es un privilegio pero también una responsabilidad que sólo se puede afrontar si se esta bien física y psicológicamente. Tengo la suerte de que físicamente me siento perfectamente para poder seguir entrenando a alto nivel pero mi estado psicológico no acompaña y al final termina afectándome también físicamente. Ambos son cruciales para una buena preparación y voy a trabajar esta temporada en la parte que tengo más débil. Es una decision que me ha costado tomar pero creo que es la más acertada", remachó Duane.