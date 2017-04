Duelo de colosos en la cumbre

Seis partidos para decidir qué pasará con varios conjuntos malagueños del grupo noveno de Tercera División. En juego aún está el descenso y los puestos que conceden opciones al ascenso. Malagueño, Antequera, Alhaurino y Dos Hermanas San Andrés copan los polos opuestos. Los dos primeros se miden entre sí en lo que será el partido de la jornada.

At. Malagueño-Antequera

La Federación (12:00) acoge un derbi especial. Malagueño y Antequera echan el resto en la capital malacitana. Mucho más en juego para los blanquiverdes, que no han consumado matemáticamente su plaza de play off pese a campar en segunda posición -en jaque ante una posible derrota-. Los problemas del filial blanquiazul son más triviales. A falta de seis jornadas buscan en cuál de ellas se proclamarán campeones tras sellar definitivamente su porción de play off salvo debacle sin parangón. En la memoria queda el asalto de los pupilos de Ruano a El Maulí en ese 1-2 del pasado noviembre que los antequeranos intentarán revertir.

Rincón-El Palo

El otro derbi del fin de semana lo disputan Rincón y El Palo en el Francisco Romero (12:15). Ambos equipos con muy poco en juego más allá de que la salvación está prácticamente garantizada aunque los números aún no cuadren. La temporada de los rinconeros ya es la mejor de su historia superando los 41 puntos que consiguieron la temporada pasada. Ahora quieren ir aún más alto.

Loja-San Pedro

El San Pedro viaja a Granada con los enseres necesarios para asaltar el Medina Lauxa (11:30). Los rojinegros quedaron descolgados hace semanas de la posibilidad de play off. En cambio, su rival sigue en la pelea por ello y está a cinco puntos del Huétor Tájar, que lo delimita. Eso sí, los sampedreños no tendrán a favor los números: tan sólo dos victorias lejos del Municipal -ante Almería B y Alhaurín de la Torre-.

Guadix-Vélez

El Vélez quiere esquivar definitivamente la sombra del descenso que se alarga a su espalda. Buscará disiparla en Granada ante un Guadix siempre dominante en casa. Al conjunto de Loren le pesa su dinámica: dos puntos de 18 completan mes y medio de sequía de triunfos. Una losa de la que será difícil desprenderse ante los accitanos pero que se presenta capital si quieren llegar con comodidad al tramo final de la temporada.

Alhaurino-Martos

Cuatro puntos. Tan sólo cuatro números separan al Alhaurino de caer a la nueva División de Honor senior. Kepa Blanco, que ya debutó la semana pasada con empate ante el Vélez (0-0), se estrenará en el Miguel Fijones (12:30) ante el Martos. A favor de los malagueños, los seis partidos sin vencer de los marteños, en horas bajas en este tramo liguero.

Huétor Vega-D. H. San Andrés

El San Andrés se lo juego a todo o nada en Huétor Vega. Las Viñas (12:00) será el escenario que determine el futuro de los malagueños. Una derrota allí, ante un rival directo por la salvación, dibujaría un panorama más que complicado para los cinco encuentros restantes.

Torredonjimeno-Alh. Torre

El Alhaurín de la Torre se mide este fin de semana ante el Torredonjimeno. Una derrota podría ocasionar el descenso matemático de los torrealhaurinos en una temporada exenta de suerte.