El Duende, trampa para el líder

El Atlético Malagueño vive su momento más dulce del curso y más aún lo quiere hacer hoy en otro derbi local. Los de Manel Ruano tienen un corto desplazamiento, al campo de El Duende, donde intentarán imponer su superioridad y aprovechar otra derrota del Antequera. De inicio parte con ocho puntos de ventaja en la cima de la clasificación. Uno de los dos enfrentamientos directos, pues Rincón y Alhaurino, por arriba y por abajo, también se verán las caras.

Dos Hermanas-At. Malagueño

El encuentro, que comenzará a las 17:30, estará lleno de alicientes. Si el Malagueño quiere reforzar su liderato, los de Andrés Domínguez, animados por el punto que arrancaron en Antequera el pasado domingo, quieren otro triunfo que les acerque más a la clasificación, ahora a tres puntos. Será un choque muy especial y extraño para Catanha, que ya sabe lo que es medirse al Málaga, pero no a su filial. Además, dirigido por su excompañero Ruano y su extécnico Juan Carlos Añón. Es tanto el respeto que tiene por la blanquiazul que incluso asegura que no celebraría un hipotético gol. Para detenerle, el filial contará con el gran refuerzo de Luis Muñoz, quien hacía tiempo que no jugaba con el filial. Lo hará justo después de rendir a buen nivel en el Santiago Bernabéu.

Rincón-Alhaurino

El segundo derbi del día comenzará antes, en el clásico horario de las 12:15 del Francisco Romero. El Almería B alejó a los de Bravo de la zona gloriosa la semana pasada, pero los rinconeros buscarán los tres puntos para seguir mirando hacia la cuarta plaza. Enfrente estará un muy necesitado Alhaurino, que la semana pasada sufrió el varapalo de caer, en un duelo directo, con el Ciudad de Torredonjimeno. Con sólo un punto de colchón, les urge puntuar para levantar cabeza.

Huétor Tajar-San Pedro

El San Pedro, al igual que el Rincón, vive en zona plácida. Pero está en esa posición en la que un par de triunfos seguidos le podría poner muy cerca de los puestos de honor. No será fácil jugar en casa de un Huétor Tájar que está seis puntos y cuatro posiciones por encima, pero vencer supondría un gran golpe de autoridad. El choque será también por la tarde (17:00).

El Palo-Atarfe

Vuelve El Palo al San Ignacio para lamerse las heridas de la cruel última derrota. Y, sobre todo, vuelve Falu Aranda para comandar los ataques ante un Atarfe vecino en la mitad de la tabla. A partir de las 17:30 se buscarán tres puntos que devuelven el sabor del triunfo al cuadro paleño tres semanas después.

Vélez-Huétor Vega

El Vélez repite partido en casa. Recibe, a partir de las 12:00, a un Huétor Vega algo apurado. La reacción de las últimas semanas ha alejado a seis puntos el descenso, pero los de Loren no pueden dejar pasar la oportunidad de poner tierra de por medio con el que, a día de hoy, es un equipo llamado a luchar por no descender.

Alhaurín de la Torre-Martos

El colista de la competición vive días muy complicados deportiva e institucionalmente. Son ya 20 jornadas sin vencer y sólo se ha hecho una vez. Varios jugadores se han marchado y encima llega a Los Manantiales el Martos, cuarto clasificado. El más difícil todavía para los de Pepelu.