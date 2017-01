Dura respuesta del presidente del Sevilla a Sergio Ramos

José Castro, presidente del Sevilla, declaró ayer en Madrid sobre las palabras de Sergio Ramos en las que aseguraba que "debería tomar medidas" por el "comportamiento" del sector radical de la afición que lo insultó en el partido de Copa del Rey, que éste "debería dedicarse a jugar en su club". El defensa internacional, que contestó a los insultos de la que fue su afición en la celebración de un gol, dijo tras el partido ante el Málaga que le parecía "muy fuerte que el presidente del Sevilla no se posicione contra los violentos".

"Sergio es un jugador magnífico que ha salido de un gran club y que ahora está en el Real Madrid. Si tiene que aconsejar de algo a algún presidente, que sea al de su club, no al del Sevilla", respondió Castro tras la entrega de la ceremonia de entrega de los Premios Nacionales del Deporte en el palacio de El Pardo. "El Sevilla ya tiene bastante con sus problemas y trabaja mucho más de lo que él cree en el tema de solucionar los problemas de violencia verbal", añadió. Castro quiso recordar que fue él quien "hace poco más de dos años preparó una iniciativa para arreglar ese problema de la afición con Sergio Ramos. Se le dio un homenaje en el campo para que haya otra oportunidad con él", apuntó.

"No se puede evitar que haya un grupo de unas 20 ó 30 personas que lo insulte cuando va al Sánchez-Pizjuán, algo que rechazamos y que no queremos para nada. Pero tampoco puede provocarse a la afición, porque si se provoca ocurre lo que ha ocurrido, que ahora se ha puesto todo el mundo en contra de él", dijo Castro, que aseguró que no tiene "nada en contra" de él. "Pero soy el presidente del Sevilla y tengo que defender los intereses del club y de sus aficionados", señaló.