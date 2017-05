El EBG Málaga gana el All Star Minibasket

Además, en el descanso del encuentro se disputó la gran final del Concurso de Triples, a la que habían llegado Hugo Vázquez (Selección de Málaga 2006) y Víctor Álvarez (G más B Granada). El jugador granadino se llevó el título de mejor tirador del torneo. Fin de semana de fiesta y convivencia en torno al baloncesto donde, por qué no, igual hemos visto los primeros pasos de las futuras estrellas de nuestro deporte.

El EBG Málaga se ha proclamado campeón del XIV All Star Minibasket , que se ha celebrado desde el pasado viernes en las instalaciones de Los Guindos. La final ha terminado con victoria del EBG Málaga ante el CB El Palo por 76 a 62.

La mañana del domingo puso el colofón al All Star Minibasket, que se ha celebrado durante todo el fin de semana en las Instalaciones de Los Guindos. 18 equipos, más de 200 jugadores de 10, 11 y 12 años y mucho público para disfrutar del baloncesto en su pura esencia.

Tras 3 días de gran baloncesto, el EBG Málaga y el CB El Palo fueron los equipos que llegaron a la gran final. Dos equipos malagueños, que una vez más demuestran que nuestra provincia es una de las grandes del baloncesto de cantera no sólo en Andalucía, sino también a nivel nacional.

Comenzó el partido con un C.B. El Palo dispuesto a dar la sorpresa, ganando al final del primer sexto por 10 a 14. Pero poco a poco el equipo del EBG Málaga fue tomando el mando del encuentro, poniéndose por delante 27 a 21 al final de los segundos 8 minutos y alcanzando el descanso con una clara ventaja, 45 a 31.

En la segunda parte EBG Málaga controló el partido, pero el conjunto del C.B. El Palo no se dio por vencido y no bajó los brazos, a pesar de verse muy alejado en el marcador en algunos momentos. Al final, EBG Málaga se proclamó campeón del XIV All Star Minibasket, venciendo al C.B. El Palo por un marcador final de 76 a 62.

Tras la final se celebró la ceremonia de entrega de trofeos, en los que hay que destacar que el trofeo MVP Oto del Nido se lo llevó Guillermo Narbona, del EBG Málaga. Además, el trofeo Juego Limpio Alejandro Gil fue para el C.B. Consell-Santa María de Mallorca.

Concurso de TriplesEn el descanso del encuentro se celebró la gran final del Concurso de Triples. Hugo Vázquez y Víctor Álvarez habían conseguido su pase a la final tras superar una fase previa en la jornada del sábado, en la que cada equipo contaba con un representante. Así, estos dos jugadores eran los mejores tiradores de los 18 que iniciaron este bonito concurso. El granadino Víctor Álvarez fue el campeón ante Hugo Vázquez, jugador de primer año que seguro que en la próxima edición del All Star Minibasket tendrá una nueva oportunidad de demostrar su buena muñeca.

Clasificación final1. EBG Málaga

2. CB El Palo

3. CDB Cabra

4. Cordobasket

5. CAB Estepona

6. CB Portuense

7. Fundación Granada

8. CB Gades

9. Club Náutico de Sevilla

10. ADABA Baloncesto de Almería

11. CB Consell- Santa María (Mallorca)

12. Unicaja EBG Málaga

13. Selección de Málaga 2006

14. CAB Linares

15. EDMB Teatinos

16. CP La Roda (Albacete)

17. Granada Más Baloncesto

18. Fertilidad Rincón Miramar Torremolinos

Así concluye el All Star Minibasket, organizado por el Unicaja Baloncesto en colaboración con EBG Málaga, y que ha contado con la participación de 18 equipos, de Andalucía, Castilla La Mancha y Baleares. Un año más, gran éxito de participación y convivencia entre todos, jugadores, ténicos y familiares, que sitúan al All Star Minibasket entre los mejortes torneos de cantera de toda España.