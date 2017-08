Emma Boada, motivada ante la nueva temporada

Emma Boada, una de las nuevas incorporaciones del Rincón Fertilidad, comentó, en declaraciones a la web de la RFEBM, los motivos de su fichaje por el club de Málaga. "Tras una temporada muy frustrante para mí con el tema de las lesiones y la mala suerte, necesitaba un cambio que me ilusionara y me motivara, que me ofreciera retos y que me hiciera arriesgar, y todo eso me lo ofreció Málaga", afirmó, a la vez que habló sobre su desarrollo en el juego. "Soy mucho más madura y eso me ayuda a ser una jugadora más completa", destacó.