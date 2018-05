Eterno Jiménez

Al filo de la medianoche del domingo en España, Miguel Ángel Jiménez conseguía un hito al conquistar el Regions Tradition con 19 bajo par y tres golpes de ventaja sobre los segundos clasificados. El primer major de la temporada en el Champions Tour, el circuito para mayores de 50 años en el que cada temporada aumenta su presencia el ya legendario jugador malagueño. Sin duda, un título especial a sus 54 años.

Suma con este cinco títulos del Champions Tour, uno por temporada: en 2014 ganó el Greater Gwinnett Championship, en 2015 se adjudicó el Mitsubishi Electric Championship, en 2016 se impuso en el Mississippi Gulf Resort Classic y revalidó el título el año pasado. De los nueve torneos que ha disputado en 2018, en cinco de ellos ha finalizado entre los diez primeros y ocupa el cuarto puesto en el orden de mérito.

A la tercera fue la vencida. Jiménez acumulaba seis Top cinco en Grandes de la categoría Senior y en dos ocasiones partió líder, o empatado en primera posición, al comienzo de la última jornada: en 2016 acabó tercero empatado en el Open Británico y ese mismo año fue segundo en el US Open.

Miguel Ángel Jiménez se mostraba exultante horas después de ganar el título. "Estoy contentísimo, muy feliz por haber ganado en 'Sweet Home Alabama', como dice la canción. ¡Ya era hora! Había estado muy cerca en varias ocasiones y por fin lo he conseguido. Fue una semana magnífica y le pegué a la pelota de escándalo", explicaba el de Churriana, que se siente cómodo desde que empezó a frecuentar este circuito: "Desde que llegué al Champions Tour estoy jugando muy bien; he conseguido cinco victorias pero he tenido muchas oportunidades de ganar. Además, tengo la suerte de seguir disfrutando mucho, que es lo más importante.¡Es mi primer Grande! Estoy feliz y lo celebro por todo lo alto".

Jiménez se embolsó más de 300.000 euros por el triunfo en un circuito que da oportunidad de seguir compitiendo a los mejores veteranos del mundo.