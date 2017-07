Europa se acerca

El Rincón Fertilidad se inscribirá en la Challenge Cup. La fecha límite para hacerlo era hoy y tras una reunión con el patrocinador principal, Manolo Rincón, se ha decidido dar el paso para competir en el campo lo ganado en el el parqué con el cuarto puesto de la temporada pasada. El club tiene cubiertos casi 200.000 euros entre la ayuda del patrocinador principal, Rincón Fertilidad (100.000 euros), junto con la aportación de las tres instituciones (Junta de Andalucía, Ayuntamiento de Málaga y Diputación). La idea sobre la que se trabajaba para no tener sorpresas desagradables era llegar a los 300.000. Queda un tercio, pero se ha decidido apostar por la audacia.

El conjunto costasoleño tiene hasta hoy de tope para acreditar la documentación pertinente. "Las intenciones en las reuniones con los distintos empresarios han sido positivas, pero a la hora de la verdad no logramos el paso definitivo, alcanzar un acuerdo económico que nos permita jugar competición europea", decía Pepa Moreno, presidenta del club, en un intervalo de la reunión, que después se despejaría positivamente.

"Destaco las ganas de luchar en todo momento del club y su transformación en un equipo de referenciar para el deporte andaluz", decía Moreno. Si finalmente el Rincón Fertilidad no cumplía con los requisitos indispensables para participar en Europa, ello podría haber provocado la marcha de varias jugadoras, ya que no jugar la Challenge Cup sería un paso atrás en las aspiraciones. El próximo 17 de julio se celebrará el sorteo de la primera ronda. En función de la lejanía del viaje se puede retirar, arriesgándose a una multa de la EHF, el equipo si no se consigue la financiación en estos días que restan. Se saltará con poca red, pero el Rincón Fertilidad apuesta por jugar en Europa.