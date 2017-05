A Europa se va por León

Cuatro finales. Son las dos palabras más repetidas en el seno del Rincón Fertilidad Málaga durante esta semana. La Copa de la Reina ya es historia y el club malagueño cierra filas para mantener la lucha por la cuarta plaza, que conlleva premio europeo el próximo año.

Cuatro victorias son las cuentas que hacen Diego Carrasco y su equipo. Están a tres puntos del cuarto clasificado, un Prosetecnisa Zuazo que tiene un duro calendario ante sí, por lo que puede fallar, cosa terminalmente prohibida para el Rincón Fertilidad.

El Campeonato Universitario ha dejado la plantilla bajo mínimos esta semana

La primera parada en este camino a Europa será León, donde a las 12:30 horas visita al Esencia 27 CLEBA León, último clasificado de la Liga Loterías, que apura aún sus opciones de salvación, lo que le convierte en un equipo peligroso.

Por el contrario, el Rincón Fertilidad Málaga, tras el desplazamiento a la Fase Final de la Copa de la Reina, se vio dividido en dos, yendo parte de su plantilla a disputar junto a su técnico Diego Carrasco el Campeonato de España Universitario en Murcia.

Suso Gallardo, técnico ayudante, sabe de la dificultad de preparar este encuentro, pero el premio final que puede llevarse el equipo hace que la plantilla esté concentrada en la victoria. "Sabemos que hemos tenido varias jugadoras en el Universitario, pero las que han estado aquí lo han dado todo porque nos quedan cuatro partidos y esta es la primera final de las que quedan. Si se consiguen las cuatro victorias sabemos que el objetivo puede ser real, aunque necesitamos que pinche el Zuazo, con a priori un calendario más complicado que el nuestro, y mientras haya vida hay esperanza, así que tenemos que conseguir las cuatro victorias y ponérselo difícil".

En la Copa de la Reina el Rincón Fertilidad Málaga no dio la imagen esperada, aunque Suso espera que eso no afecte al equipo para lo que resta de temporada. "Habrá que ir viéndolo poco a poco, está claro que el partido fue un chasco, pero hay que hacer borrón y cuenta nueva y centrarse desde ya en la Liga, que el reto es muy bonito. Llevamos toda la temporada luchando y no podemos tirarlo todo por la borda ahora. Estas jugadoras también han demostrado en otras jornadas que cuando ha habido momentos difíciles han sabido cambiar el chip y sobreponerse. Espero que sea lo mismo esta vez".

No se fía el entrenador malagueño de su visita al colista y avisa a sus jugadoras para que no se despisten: "Es un rival que está último, al borde del descenso, pero es cierto que matemáticamente tiene posibilidades de salvarse y juegan en casa. En División de Honor cualquier equipo te saca los colores y no podemos pensar que están mal ni el puesto en la clasificación, tenemos que ir con el máximo respeto para traernos los dos puntos, que es lo que necesitamos".