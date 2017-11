Examen de madurez del Unicaja Femenino en Córdoba

Prueba de madurez para el Unicaja Femenino este fin de semana. Tras vencer de forma holgada a Cádiz en Los Guindos, debe rendir visita el cuadro verde a La Carlota en Córdoba. Nuevo examen para seguir consolidando las gratas sensaciones de las cinco primeras jornadas ligueras.

No han tenido las cordobesas un comienzo positivo de competición, con solo una victoria en su casillero. Un triunfo que fue conseguido a domicilio, por lo que no conoce el sabor de imponerse al calor de su afición. Pese a ello, sus encuentros como local sí ha garantizado igualdad, aunque con un denominador común, los detalles siempre cayeron en su contra. Luchará el Unicaja porque la tendencia no cambie esta tarde (19:00).

Buscan las de Lorena Aranda seguir invictas. Más cerca estarán de ello si continúan con el listón actual en ambos lados de la pista. Son el mejor cerrojo de la categoría, lo que les asegura bastante desde el inicio. Mostrar esa fiabilidad hoy atrás es básico para abrazar la sexta alegría consecutiva.

En cuanto al plantel verde, será duda hasta último momento la presencia de Lucía Hernández-Tévar. La alero malagueña tiene un esguince de tobilo que le ha impedido entrenar con normalidad durante la semana.