Fael, la última vida del Marbella

Rafael Becerra, más conocido como Fael, llega a Marbella para lograr lo que Miguel Álvarez no pudo y lo que Mehdi Nafti acabó perdiendo: hacer un equipo competitivo. Serán tres partidos, los tres que restan para que finalice la temporada, los que tendrá el pacense para meterse en el bolsillo a jugadores y afición, y para convencer a la directiva de que puede ser el maquinista el próximo curso.

"Todavía queda liga con objetivos alcanzables y nos podemos montar en ese tren", expresaba el entrenador blanquillo en su primera rueda de prensa en el cargo. Curiosamente, el objetivo que marca el de Badajoz a su llegada es el de volver a los inicios del equipo, a lo que logró Mehdi Nafti en el primer tramo de la temporada: "Quedan tres jornadas y ojalá podamos rendir como al inicio de la temporada. Esa es nuestra idea".

El Villanovense será la primera y dura prueba que tendrá Fael en su primer encuentro en el Municipal (19:30). Tercer clasificado, con 60 puntos, y que enlaza dos partidos consecutivos logrando el triunfo. Las aspiraciones del Marbella para alcanzar el play off pasan por lograr los nueve puntos que restan de aquí a final de temporada y esperar a que sus rivales no hagan lo mismo. El Marbella (54 puntos) tiene por delante a Melilla (56), Mérida (57), Real Murcia (58) y Villanovense (60), estos dos últimos, en zona de ascenso.

Sobre el posible once, el primero que forme, comentó que "muchos cambios no es aconsejable" y que van a "sacar el once más competitivo que tengamos, con importancia del resto de jugadores que nos harán falta durante el partido o la semana que viene".

"Necesité 10 minutos para decidirme a venir. El reto nos gustó", relataba el técnico sobre cómo se gestó su contratación con los blanquillos, a lo que añadió que "el club me propuso tres partidos y con eso voy a ir a por todas". Es por ello que su continuidad estará supeditada a lo que muestre y obtenga en estos tres últimos partidos. Aunque su contrato no contempla ninguna posibilidad de renovación por objetivos.

"Con nuestro plus de motivación y ganas podemos contagiar a los jugadores y hemos visto una predisposición del equipo fenomenal", espetaba un motivado Fael, que señalaba que "nos hemos encontrado un vestuario un poco descuidado y nosotros hemos querido dar el mensaje de que podemos recuperar ese juego de principio de temporada". Por eso, apunta a que "el objetivo es recuperar que el jugador se sienta importante y feliz jugando al fútbol" y apunta a que "si quedamos en Copa del Rey, bien; si podemos ir más lejos, mejor". "Hay puntos, rivales con las mismas opciones que nosotros y ahí vamos a estar nosotros porque es nuestro deber y compromiso jugar al máximo mientras haya puntos en juego", finalizaba.