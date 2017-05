"Faltan verificaciones", dice la Junta

Antonio Fernández, secretario general del Deporte de la Junta de Andalucía, apareció en los micrófonos de Canal Sur Radio para dar su punto de vista sobre los retrasos en las obras de Carranque. En las ondas, además, coincidió con Borja Vivas. Ambos reflejaron sus posturas, totalmente distantes, en la que Fernández señaló insistentemente las "verificaciones" necesarias para que los atletas afectados puedan de nuevo hacer uso de la pista.

"Nuestra intención es adecuar la instalación para que pueda usarse por todos, en esa línea estamos trabajando. Los malagueños van a contar con una magnífica pista en la que van a estar seguros. La obra finalizó el 5 de mayo, desde el primer minuto estamos trabajando por esos informes, para recepcionar la obra con total garantía", decía Fernández, añadiendo que "sería una negligencia dar luz verde al uso de unas instalaciones que aún no ha pasado varios criterios de homologación".

A la respuesta de Vivas sobre el incumplimiento de las fechas, Fernández no acertó a señalar la definitiva, dejando también un comentario personal en contra de las protestas del lanzador de peso malagueño: "Si dependiera de la Junta decir una fecha exacta lo diría. Estamos trabajando para contar las certificaciones a lo largo de este mes. Cuando se acometen obras en instalaciones deportiva hay un problema para quienes la frecuentan. Ocurre que en Málaga contamos con otras dos pistas de atletismo magníficas que pueden emplearse. Arrogarse en portavoz de deportistas es osado".

Por su parte, el deportista costasoleño indicó al secretario general del Deporte para la Junta uno de los motivos, que para él no se ajustan a la realidad de la situación. "La única respuesta es esta y también nos han dicho que ha habido 30 días de precipitaciones en Málaga. En Málaga no ha llovido 30 días seguidos en la vida, esto no es Pontevedra. Que nos dejen entrenar, que se aceleren temas burocráticos. La homologación puede tardar, pero sólo pedimos que nos dejen utilizarlo, ni dinero ni nada por el estilo", reclamaba por enésima vez el lanzador del CAM.