La Federación acoge el partido de la jornada

Nueva jornada del Grupo IX de Tecera División. Partidos de alto nivel con malagueños involucrados.

A. Malagueño-Antequera (12:00)

El partido de la jornada se juega en la Federación y enfrenta a los dos equipos malagueños más punteros de la categoría. Tras el derbi del pasado fin de semana en el que no logró el triunfo el Atlético Malagueño, en casa buscará redimirse ante un Antequera que llega en un magnífica racha y que una derrota le podría empujar fuera de los play off de ascenso. Los de Dely Valdés intentarán aumentar la brecha con el segundo clasificado y para ello el triunfo es innegociable. Los blanquiverdes podrán contar ya para este encuentro con Álex Portillo, ex blanquiazul.

Vélez-Melistar (12:00)

Al Vélez le visita el colista de la categoría. Los veleños tampoco atraviesan su mejor momento y ante los melillenses esperan dar un giro a su situación que, de no cambiar, encendería las alarmas con el descenso, que ahora está a ocho puntos.

Rincón-Huétor Vega (12:15)

El Rincón es otro de los equipos en una racha de resultados pobre. Cuatro derrotas consecutivas acumula el equipo de Bravo que ha ido dejándole sin opciones del sueño de los play off que a principio de temporada parecía factible. Ante el Huétor Vega, a las puertas del descenso, se espera una reacción de los axárquicos con el Francisco Romero de su lado.

Linares-El Palo (17:00)

Encuentro complicado para El Palo en Linarejos. No está pasado por su mejor momento el equipo paleño que enlaza ya una serie de resultados negativos carentes de un triunfo que anime el patio. Se podría dar el debut de Oumar Diakite, costamarfileño con un gran historia detrás que espera darle aire fresco al conjunto malagueño.

M. Real-Torremolinos (17:30)

El triunfo ante el Real Jaén reafirma al Juventud Torremolinos como capaz de todo esta temporada. Encuentro complicadísimo en La Juventud ante el equipo en mejor estado de forma de todo el campeonato, único que ha ganado sus últimos seis encuentros.

Martos-San Pedro (18:30)

Importante para el San Pedro el encuentro en Martos. Los equipos en descenso están encontrado la fórmula para puntuar en las últimas fechas y es capital para los rojinegros sumar ante el rival jiennense.