Fernando Hierro, un malagueño para apagar el fuego

Cuestionado durante el Mundial de 2002, el último de su carrera de jugador, por un sueño, Fernando Ruiz Hierro (Vélez-Málaga, 1968) respondió: "Sueño con ganar el Mundial". Jugó en cuatro (12 encuentros y cinco goles) y lo máximo que llegó fue a cuartos de final, se quedó ahí en Estados Unidos'94 y Corea y Japón'02. Como director deportivo de la Federación se sacó la espina fue campeón del mundo en Sudáfrica'10. En 2018 será, en un giro que dejaría en ridículo a la mayor fantasía hollywoodiense, seleccionador. Ha sido la opción de urgencia para paliar la destitución de Lopetegui tras el anuncio de su fichaje por el Real Madrid. Es oficial.

Hierro discutía anoche, en unas imágenes captadas por Telecinco, con Lopetegui sobre el césped del campo de entrenamiento en Krasnodar. Gesticulaba con vehemencia como cuando imponía pavor a rivales en su etapa de jugador. Uno de los mejores defensores de la historia de España, jugó 89 partidos y metió 29 goles. Se sintió Hierro traicionado por Lopetegui, renovarle fue una de las primeras decisiones bajo el mandato de Rubiales. El nuevo presidente se ha encomendado a Hierro, una figura con personalidad (en su día salió del Madrid por enfrentarse a Florentino) y que ha vivido el día a día de la selección desde que en noviembre regresó a la que ha sido su casa en diferentes etapas. En el banquillo ha sido segundo entrenador de Ancelotti en el Madrid y primer técnico del Oviedo la temporada 2016/17. Entró en alguna quiniela para ser entrenador del Madrid tras la marcha de Zidane... Y ahora es seleccionador. Su paso como director deportivo de la Federación, de 2007 a 2011, coincidió con la mejor etapa futbolística de la Roja. Conoce bien la casa y al núcleo duro de la selección.

Fernando Hierro tuvo una etapa como director deportivo del Málaga, en la época de mayor ambición de Al-Thani. Se fue cuando el equipo entró en la Champions porque no le gustaba lo que veía. Rechazado por el Málaga en edad juvenil, tuvo esa vinculación con el equipo de su tierra. Ahora, Fernando Hierro, junto a Juanito y, se espera, Isco los únicos malagueños en jugar el Mundial, se convertirá en seleccionador nacional en Rusia. Un reto increíble e inesperado para el veleño, que siguió la estela de sus hermanos Antonio y Manolo, ex jugadores del extinto Club Deportivo. No cabe misión mayor que dirigir a España en un Mundial.