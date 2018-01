Francis Ferrón rescata un punto

No aprovechó el Marbella la mala dinámica del Mérida, que acumula cinco partidos sin ganar, para sumar unos nuevo tres puntos en el Romano. Firmaron las tablas (2-2) los de Fernando Estévez después de que vieran como los locales daban la vuelta al tanto inicial de Francis Ferrón. Precisamente luego el delantero igualaría los goles de Esparza y Musta. Caen a la cuarta plaza los blanquillos tras la victoria del UCAM Murcia (2-0) ante el Granada B en casa.

Comenzó el choque equilibrado. Cita importante para los dos conjuntos, los locales para salir del atolladero en el que andan, que ha empañado un buen inicio. Van ya por mitad de tabla y el descenso no cesa. También para los marbellíes, donde cualquier tropiezo te saca de los puestos de play off. Así, los primeros veinte minutos dejaron una contienda disputada y donde los equipos se guardaban excesivo respeto, por lo que las ocasiones no se sucedían.

En esas, aprovechó Francis Ferrón la primera que tuvo para desequilibrar la balanza. En el 28 se adelantaría un Marbella que supo jugar en los minutos siguientes con la ventaja. Se vino abajo el Mérida con el gol visitante, aunque aún así gozaría de una doble oportunidad para poner las tablas en el luminoso. Primero Santi Villa y luego Bernal marrarían sendas oportunidades para que al descanso permaneciese el 0-1 favorable a los de Fernando Estévez.

Más movida discurrirían los segundos 45 minutos. Los de Loren Morón, ex técnico blanquillo, echarían el resto y no tardarían mucho en encontrar premio. En el 52' Esparza pondría el empate. Encaró Kiu, prometedor extremo que lucha por consolidarse en un escalón más abajo del esperado, que se la cedió a Bernal para que este se la pusiese al goleador, que empaló una bonita volea.

Se envalentonó el Mérida, que acabaría dándole la vuelta. Musta realizó una acción individual de calidad y puso el delirio en la grada con el 2-1. Con el Marbella contra las cuerdas emergerían Rioja y Chus Hevia, que realizarían una gran jugada para que Francis Ferrón hiciese el segundo (2-2). No firmaban los marbellíes un empate que acabarían cosechando después de que Hevia no acertase ya en el descuento en su lanzamiento.