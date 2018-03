Francis sale a bailar

El Taco Bell de Boise, capital de Idaho, es el escenario en el que Francis Alonso debutará en un partido de la March Madness, el torneo final de la NCAA. Hace casi cuatro años que el malagueño cogió el petate y se marchó a Estados Unidos. Primero en un PrepSchool de Massachusets y ahora en una universidad de North Carolina, Greensboro, disfruta de una experiencia que hoy entra en una nueva dimensión. Las 64 mejores universidades del país, los ojos de todo Estados Unidos, con partidos con mejores audiencia que los de la NBA. Es el gran baile, así le llaman en EEUU.

Greensboro, con la universidad volcada y numerosos seguidores que cruzan Estados Unidos para contemplar el duelo, juega hoy a las 18:30 horas en España contra Gonzaga, equipo favorito por trayectoria reciente. El año pasado jugaron la final, aunque varios jugadores pegaron el salto al profesionalismo. Francis Alonso es el segundo canterano del Unicaja que juega en la March Madness. El primero fue Domas Sabonis... con Gonzaga. Curioso emparejamiento que Francis Alonso recordaba en la rueda de prensa previa. "Jugamos juntos ocho años. Domas es un gran tío, un gran trabajador. Intercambiamos mensajes y me dijo 'lo siento, pero nosotros bailamos también'. Me deseó buena suerte, hubo algo de lenguaje sucio (risas). Me dijo 'imagina si yo me hubiera quedado en Gonzaga...", relataba Francis Alonso.

Hubiera sido algo histórico un duelo entre canteranos cajistas en el baile final de la NCAA. "Domas fue el primero de nosotros que vino. Yo llegué al año siguiente y él me ayudó de varias maneras. Le pregunté mucho sobre cómo era la experiencia. Le quiero mucho, estoy realmente orgulloso de lo que está haciendo en la NBA", remacha Francis, que se presenta con 15.6 puntos por encuentro y el galardón de mejor jugador de la Southern Conference que su equipo conquistó.