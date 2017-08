El GAES Málaga ficha a Cazorla e Illán

El GAES Málaga anunció ayer dos nuevas incorporaciones para la temporada 2017/18. Se trata de Luis Cazorla y Guillermo Illán, dos jugadores procedentes del Maristas y que son habituales con la selección de la Universidad de Málaga. Las dos nuevas incorporaciones se suman a otras 12 realizadas este período estival, por lo que la plantilla malagueña contará con 14 caras nuevas respecto a la campaña pasada.

Luis Cazorla es un lateral derecho de 26 años y 185 centímetros. Zurdo y con un potente lanzamiento, José Luis Hidalgo destacó su polivalencia. "Puede ocupar varias demarcaciones defensivas y en ataque también puede posicionarse de extremo derecho", explicó el entrenador del GAES Málaga. Precisamente el preparador fue el que acabó de convencer a Cazorla, máximo realizador del Maristas la campaña pasada con 135 goles. "El mister me dijo que el proyecto del GAES Málaga será grande y no me lo pensé dos veces; es más, enseguida le dije que contara conmigo, pasara lo que pasara", aseguró.

El segundo refuerzo de ayer, Guillermo Illán, es un extremo izquierdo de 24 años y 174 centímetros. Veloz al contraataque, Hidalgo destacó de él sus cualidades defensivas. "Es fuerte, rocoso y difícil de superar por los rivales", afirmó sobre el jugador, que convirtió 99 dianas en 29 partidos la pasada temporada.

Dos jugadores más a un proyecto más que ilusionante del conjunto malagueño.