El GAES, sin margen de error en Sevilla

El GAES Málaga viaja hoy Sevilla para enfrentarse al Balonmano Triana en el Pabellón El Paraguas (18:30), una cita que no es decisiva pero sí clave para no perder comba y continuar con aspiración de meterse en el play off de ascenso.

El conjunto sevillano viene realizando una gran temporada en su estreno en Primera Nacional, caminando noveno con 20 puntos. Entretanto, el GAES sigue su lucha con el Montequinto por terminar la Liga en segunda posición, lo que le daría derecho a jugar la fase de ascenso. Ello hace que José Luis Hidalgo, técnico malagueño, solo vea viable el pleno de victorias: "Debemos ganar los cuatro partidos que restan, el Montequinto está muy fuerte y no parece que vaya a fallar".