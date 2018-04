El GAES sigue al acecho del 'play off' contra el Ingenio

El GAES Málaga se la juega a falta de tres jornadas para el final de la competición regular en Primera Estatal. A la vista se encuentra la fase de ascenso a División de Honor Plata, pero para llegar a la meta los malagueños no pueden fallar en sus tres compromisos que les quedan, dos en casa y uno a domicilio. El primer envite lo disputa hoy (12:30) en Carranque frente al Balonmano Ingenio, que viene a Málaga con los deberes hechos, al situarse en la zona templada de la tabla con el noveno puesto.

El GAES es tercero con 38 puntos y tiene la obligación de ganar para seguir empatado con el Montequinto sevillano tras su victoria ayer en Villafranca. No es baladí, y es que el 5 de mayo cierran la liga regular ambos en Carranque a cara de perro: si ambos conjuntos ganan esta semana y la próxima se jugarán el segundo puesto, que da derecho a jugar la fase de ascenso.

Para José Luis Hidalgo, técnico del GAES, una victoria ante el Ingenio no será decisiva, "pero sí es vital", explicaba en la previa: "Ya no podemos fallar. Un tropiezo nos complicaría el pase a la fase de ascenso. Por tanto, tenemos que salir mentalizados y no podemos cometer errores si queremos alcanzar la meta".