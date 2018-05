Gandía, El Masnou y Villarrobledo, rivales del Marbella por el ascenso

Queda un único superviviente malagueño en la pelea por ascender a la LEB Plata. Es el CB Marbella, que el pasado sábado certificó su billete para la fase de ascenso a la tercera categoría del baloncesto nacional. Los de Francis Tomé afrontan la última etapa de este extenso camino.

Los marbellíes se jugarán el ascenso en una Final Four disputada el fin de semana del 18 al 20 de mayo en la localidad valenciana de Gandía. La competición se disputa en formato de liguilla, adjudicándose el ascenso el primer clasificado. Habrá otras tres finales a cuatro más, dilucidándose ahí los otros tres que promocionan a Plata.

Los rivales del CB Marbella serán los locales del Hispagán UPB Gandía, el Vive El Masnou y el CB Villarrobledo. Un duro enfrentamiento, donde los malagueños deberán enfrentarse a dos campeones de grupo. Los valencianos dominaron en el E y los catalanes en el C-A.

El vestuario del CB Marbella desprende ambición. "Nosotros no conocemos la presión. Alguien que se dedica a lo que le gusta y disfruta haciéndolo es imposible que conozca esa palabra. Vamos con muchísima ilusión y a disfrutar de algo increíble, a competir con equipazos y a ver hasta donde podemos llegar. No vamos a dejar de trabajar para llegar hasta lo más alto que podamos", explicaba Tomé, que hablaba de los sentimientos que provocó el triunfo ante el Jaguarzo el sábado en el Serrano Lima: "Este fin de semana ha sido lleno de emociones. Ver a los chicos lograr lo que tanto han trabajado es para emocionarse. Me abracé a ellos porque se lo merecían y lo que pasaba por mi cabeza era darle un beso a Ana, mi pareja, y celebrarlo con ella. Ha sido un año complicado y se merecía esta alegría incluso más que yo".