Griezmann mantiene el enigma sobre su futuro

El francés Antoine Griezmann, con contrato con el Atlético de Madrid, aplazó este martes el anuncio sobre su futuro en el club al considerar que "no es el lugar ni el día" para hacerlo, aunque indicó que tiene tomada la decisión. "La decisión está tomada pero no es ni el lugar ni el día para decirlo", afirmó el atacante en la concentración de Francia en Istra, cerca de Moscú, para disputar el Mundial de Rusia.

Numerosos medios de comunicación se habían dado cita en esa localidad ante la eventualidad de que Griezmann aclarara si sigue en el Atlético de Madrid o si ficha por el Barcelona.

El servicio de prensa de la Federación Francesa de Fútbol (FFF) había advertido que Griezmann haría una declaración sobre su futuro, pero que no aceptaría preguntas que no se refirieran a la competición. "Sé que hay mucha expectación pero no es el día", comenzó Griezmann, que se ha comprometido a aclarar su futuro antes del debut de Francia en el Mundial, que tendrá lugar contra Rusia el próximo sábado.

El jugador aseguró que su preparación mundialista no se está viendo perturbada por la incertidumbre sobre su porvenir en el club y señaló que se encuentra muy centrado en el Mundial.

Griezmann, de 27 años y que llegó al Atlético de Madrid en junio de 2015, procedente de la Real Sociedad, tiene contrato con el club madrileño hasta el 30 de junio de 2022. Su cláusula de rescisión es de 200 millones de euros hasta el próximo 1 de julio, cuando pasa a ser de 100 millones.